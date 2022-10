Mondial de Paris 2022 - Un démonstrateur du Dacia Jogger hybride

Le Dacia Jogger vient d'arriver sur le marché. Mais il a déjà reçu un petit restylage à l'occasion de l'arrivée du nouveau logo de la division roumaine, accompagné par un repoudrage de tous les modèles de la gamme au niveau de leur calandre. Et ce n'est pas tout : le crossover familial à sept places de Dacia doit aussi recevoir prochainement une version hybride, la toute première du genre dans l'histoire de la marque.

Et Dacia profitera finalement du mondial de l'automobile de Paris 2022 pour montrer ce Jogger hybride, via un démonstrateur exposé sur le stand de la marque pendant le grand rendez-vous parisien. Le constructeur dévoile aussi le niveau de puissance du modèle, avec 140 chevaux. Rappelons qu'il reprendra le groupe motopropulseur « E-Tech » hybride non rechargeable utilisé notamment par le Renault Captur ou la Clio. Le premier cité coûte 28 400€ en prix de base et la seconde affiche une addition minimale de 22 350€.

Moins de 25 000€ ?

La grande question sera évidemment de savoir quel sera le prix de ce Jogger hybride, qui jouera les versions haut de gamme du crossover roumain. Il démarre actuellement à 16 790€ en finition Essential de base et à 19 100€ avec la finition Expression bien équipée. La version hybride débutera probablement dans la finition Expression, a un tarif qu'on espère sous les 25 000€. Sa commercialisation commencera au début de l'année prochaine.