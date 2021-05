Ce qui change le 1er juin 2021 pour les automobilistes

ZFE : les vieux diesel bannis du Grand Paris

Étape importante pour les restrictions de circulation en Île-de-France. Dès le 1er juin, les véhicules Crit'Air 4 ne peuvent circuler dans la Métropole du Grand Paris. C'était déjà le cas pour Paris Intra Muros depuis 2019, cela concerne donc cette fois le boulevard périphérique, les bois de Vincennes et de Boulogne et toutes les communes situées dans le périmètre de l'A86 ! Pour les véhicules particuliers, cela correspond aux modèles diesels mis en service entre 2001 et 2005.

Sont donc bannis dans cette zone, du lundi au vendredi de 8 à 20 heures, les voitures essence d'avant 1997 et les voitures diesel d'avant 2006. Toutefois, dans la partie métropolitaine, il n'y aura pas de sanction avant fin 2021. Pendant les premiers mois, les forces de l'ordre feront preuve de pédagogie.

Immatriculations : début de la série G

Un changement symbolique, mais qui intéresse plus qu'on ne le pense ! Début juin, les immatriculations françaises vont atteindre le point G. La combinaison FZ touche à sa fin, GA sera lancé dans les prochains jours. C'est donc le lancement de la septième lettre, 12 ans après la mise en place du nouveau système d'immatriculation.

Nancy adopte la vignette Crit'Air

La métropole du Grand Nancy adopte le dispositif Crit'Air. Lors des prochains pics de pollution prolongés (au 3e jour de l'épisode de pollution), elle mettra en place une circulation différenciée basée sur les vignettes. Seront bannis les Crit'Air 4, 5 et non classés. Il faut donc obligatoirement s'équiper de celle-ci. Le périmètre d'application est le suivant : tous les axes de circulation de la métropole, sauf l'A31, l'A33 et l''A330 au sud de l'échangeur A33/A330. Il y a aussi la possibilité de rejoindre les parkings relais.

> Plus d'informations sur la page dédiée du Grand Nancy

E85 : une aide dans le Grand Est

Le coup de pouce du Grand Est pour la conversion de son auto à l'E85 est de retour. Comme en avril, la région va proposer "1 000 boîtiers à 1 €". Dans les faits, ce coup de pouce va jusqu'à 900 €. Les conducteurs ne payeront donc que le dépassement, s'il y en a un. Bonne nouvelle, une fois les 1 000 aides de 900 € écoulées, la région accordera 5 000 aides de 500 €.

Pour en profiter, il faut avoir sa résidence principale dans la région, avoir un véhicule immatriculé dans la région et se rendre dans un des 172 garagistes habilités dans le Grand Est.

Code de la route : reprise des cours en présentiel le 9 juin

Si les leçons de conduite n'avaient pas été suspendues lors du dernier confinement, il n'était pas possible d'apprendre le Code en présentiel. Cela devait se faire à distance. À l'occasion de la deuxième étape du déconfinement, le 9 juin, les élèves vont pouvoir retourner dans leur auto-école pour la préparation à l'examen théorique.

> Permis de conduire : pour rappel, depuis le 18 mai, il est possible de s'inscrire à l'examen pratique en ligne dans douze nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

Autoroutes : 250 € de péage en chèques-vacances

Il est possible de payer le péage de l'autoroute avec des chèques vacances. Il faut pour cela créditer le montant de ses chèques sur un badge d'autoroute dédié, les chèques n'étant plus pris aux caisses des barrières. Nouveauté ce 1er juin : le montant maximal par an va passer de 150 à 250 €.

> Sur les aires, il y aura du nouveau pour la restauration grâce à la deuxième étape du déconfinement, le 9 juin : les terrasses seront rouvertes à 100 %, les espaces en intérieur de nouveau ouverts à 50 %.