Ce qui change le 1er novembre pour les automobilistes

Pneus neige ou chaînes : cette fois, c'est obligatoire (ou presque)

Cette fois, on y est ! Annoncée depuis plus d'un an, l'obligation de se doter d'équipements hivernaux entre en vigueur le 1er novembre (et sera valable jusqu'au 31 mars). L'automobiliste a un choix : il faut soit faire monter quatre pneus hiver, soit avoir dans son coffre au moins deux chaînes ou deux chaussettes.

Mais cette mesure n'est pas nationale : elle est appliquée dans une trentaine de départements situés dans des massifs montagneux. Et une majorité d'entre eux ne l'ont pas généralisé, retenant une liste plus ou moins longue de leurs communes ! Un sacré bazar… au point que le gouvernement a décidé de ne pas sanctionner les manquements pour ce premier hiver.

> Pneus hiver obligatoires : tout ce qu'il faut savoir

> La liste des départements concernés

Waze, Coyote : des signalements des forces de l'ordre bloqués

Autre mesure annoncée il y a très longtemps et qui devient effective ce 1er novembre : le signalement de certains contrôles routiers pourra être interdit. Les systèmes de guidage, tel que Waze, et les systèmes spécialisés dans les alertes, comme Coyote, risquent donc de moins sonner ! Il y a toutefois un cadre défini : cela concernera certains contrôles liés à l'alcool, aux stupéfiants, au terrorisme et aux alertes enlèvements. Les contrôles de vitesse ne seront pas concernés. Ce seront les forces de l'ordre qui feront une demande aux préfets, qui ensuite imposeront aux services connectés de ne pas afficher les signalements.

Changement d'heure : prudence en fin de journée

L'heure change dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre. Attention donc aux nouvelles conditions de circulation, avec une nuit qui tombe plus tôt. Chaque année, la sécurité routière constate que cela entraîne une hausse de la mortalité. À cause de la baisse de la luminosité, piétons et cyclistes sont encore plus vulnérables. Ces derniers doivent donc s'équiper pour être plus visibles. Les automobilistes sont invités à davantage de prudence, en ralentissant et en respectant les priorités.

ZFE : imminente à Toulouse

Ce n'est plus qu'une question de jours avant la mise en place de la Zone à Faibles Émissions à Toulouse. Tout est prêt depuis quelques semaines, mais il y a un retard pour des aspects juridiques, que la métropole espère régler au plus vite. La première étape sera l'interdiction des utilitaires et poids lourds Crit'Air et non classés. Peut-être donc courant novembre !