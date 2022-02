Ce qui change pour les automobilistes en mars 2022

De nouvelles règles pour les publicités

Vous avez peut-être déjà noté des changements pour les publicités automobiles. Certains constructeurs ont en effet pris de l'avance, les nouvelles règles entrant en vigueur au 1er mars. Deux nouveautés notables : afficher la classe CO2 du véhicule (avec le taux et l'échelle graduée colorée du vert au rouge) et afficher des messages pour promouvoir d'autres types de mobilité. Sur tous les types de support (TV, radio, presse écrite, internet…), on doit pouvoir lire ou entendre un de ces trois messages : "Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo", "Pensez à covoiturer", "Au quotidien, prenez les transports en commun". Les marques ont deux mois pour être en règle, des sanctions seront appliquées à partir du 1er juin.

Toulouse devient une ZFE

Évoquée depuis de longs mois, la ZFE toulousaine entre enfin en vigueur. Elle englobe une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu'une petite partie de Colomiers et Tournefeuille. Dès le 1er mars, sont bannis les fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette Crit’air 5 et non classés. Les Crit'Air 4 s'ajouteront en septembre. Les voitures Crit'Air 4, 5 et non classées seront visés en 2023.

> Toutes les infos sur la ZFE de Toulouse

La Haute-Saône revient à 90 km/h

Le département de la Haute-Saône doit remettre en place le 1er mars la limitation à 90 km/h sur une partie de ses départementales. 438 km identifiés comme sûrs vont repasser de 80 à 90 km/h, sur un total de 3407 km de routes secondaires. Les principaux axes structurants ont été retenus.

Grenoble : stationnement plus cher

La ville de Grenoble revoit en bonne partie les règles de son stationnement. La zone où il faut payer est étendue, avec la fin de la gratuité dans le quartier Jean-Macé. Dans les différentes zones colorées qui fixent les règles, les premiers paliers sont abaissés, entraînant ainsi une hausse des tarifs pour les différentes durées. > Pour en savoir plus

Lyon à 30 km/h

Lyon s'ajoute à la liste, désormais longue, des grandes villes limitées à 30 km/h. Cette nouvelle règle entrera en vigueur le 30 mars, sur l'ensemble de la Capitale des Gaules. Ce sera la norme, le 50 km/h devenant une exception pour les axes les plus roulants, notamment les M6 et M7, le tunnel de la Croix Rousse ou les avenues Berthelot et Garibaldi. En forçant les conducteurs à lever le pied, le maire écologiste Grégory Doucet veut ainsi faire baisser l'accidentalité et réduire la pollution dans Lyon.

Toujours plus de voitures radars privatisées

La privatisation de la conduite des voitures plongées au cœur de la circulation avec un radar gagne du terrain. Après la Creuse et la Saône-et-Loire en février, elles arrivent dans les Pyrénées Atlantiques en mars.