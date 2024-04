Ceci n'est pas un Defender

Le préparateur Blackbridge Motors publie sur la toile des images et informations de sa dernière création pour le moins surprenante. À la manière d'un mixologue ayant maquillé plusieurs saveurs dans un cocktail mystérieux mais délicieux, le 4x4 revu par le tuner et au look de Land Rover Defender trompera tout le monde concernant sa composition.

Blackbridge Motors remet régulièrement en parfait état des Defender classiques. Le garage répond aussi aux projets les plus fous demandés par ses clients. La preuve avec cette auto aux apparences trompeuses reposant sur un Jeep Wrangler plus moderne de 2018. Même état d'esprit pour la mécanique avec un moteur LS3 V8 6,2l de Corvette de 437 chevaux pour 585 Nm de couple. Un bloc atmosphérique que l'acquéreur pourra faire rugir dans les tours grâce à l'adoption d'une boîte manuelle six rapports. Autres éléments de la partie : un freinage signé Wilwood, des suspensions Fox, des jantes noir brillant et des pneus BFGoordich K02.

Blackbridge Motors a pris le soin d'équiper l'intégralité de la partie électronique de cette voiture et le maximum de pièces mécaniques avec des éléments issus du catalogue General Motors. Un choix garantissant plus de fiabilité malgré l'exotisme de l'ensemble. Ce 4x4 revendique en outre une facilité d'entretien dans tous les garages capables de réaliser des révisions sur les modèles du groupe américain.