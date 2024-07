Censurée par MTV, la folle chevauchée des Cardigans en vieille Américaine

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

C’est l’un des titres cultes de la fin des années 90. « My favorite game » faisait partie du quatrième album des Cardigans, un groupe de rock originaire de Suède qui faisait danser tout le monde en ce temps-là grâce à des partitions énergiques et des textes parfois un peu « dark ».

La chanson parle d’une relation amoureuse qui se termine tristement et le clip l’illustre avec la chanteuse Nina Persson qui se retrouve sur une route déserte au volant d’une très belle Cadillac Eldorado noire à intérieur rouge de 1974. Elle s’arrête au beau milieu de nulle part, ramasse une grosse pierre et la cale au-dessus de l’accélérateur pour se lancer dans une folle chevauchée pendant laquelle elle repense à sa rupture tout en roulant à tombeau ouvert, façon Ballade de Jim en Chrysler au-dessus des nénuphars. Elle oblige les autres conducteurs à l’éviter en faisant des tonneaux et les piétons à sauter dans les bas-côtés.

Sorte de mix entre Thelma & Louise et Boulevard de la mort, la fin voit la conductrice se mettre debout dans la voiture quelques secondes avant que la Cadillac ne percute un van, envoyant Nina voler plus loin sur la route. Quatre versions de la fin du clip ont été tournées : la plus « gentille » se terminait avec Nina étendue sur la route en train de reprendre ses esprits, la plus gore avec sa tête arrachée qui roulait sur la chaussée ! Même dans sa version la plus heureuse, le clip a été censuré par la chaîne MTV à la sortie car certains trouvaient qu’il incitait les jeunes à conduite de façon dangereuse. Des fois qu’ils se seraient retrouvés seuls en Cadillac Eldorado dans le désert de Mojave, sait-on jamais !

Les joueurs de Gran Turismo 2 connaissent une autre version

L’album sorti en 1998, qui incluait cette chanson, s’appelait « Gran Turismo ». Coïncidence, c’est une version remixée de « My favorite game » qui servait de musique à la scène d’ouverture du jeu vidéo Gran Turismo 2 sur Playstation, commercialisé à la fin de l’année 1999. Une version nettement moins subtile, mais qui résonne sans doute toujours dans la tête de ceux qui ont passé de longues heures sur cet opus…

Le clip de "My favorite game", ici dans sa version censurée