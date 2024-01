Ces modernes qui n'ont rien à faire à Rétromobile…

La coutume a le don d'énerver certains mais pour de nombreux constructeurs, exposer des nouveautés est un moyen de financer de jolis stands sur le salon Rétromobile. C'est ce qu'on nous avoue à demi-mot sur le stand Renault, où l'on découvre le nouveau SUV coupé Rafale (ci-dessus), tout près de l'avion Caudron-Renault éponyme des années 1930…

Chez Volkswagen également, les modernes sont de la partie : le récent monospace électrique ID.Buzz bien sûr, inspiré par les bons vieux Combi qui l'entourent, mais également la Golf VIII tout juste restylée, cernée par les sept précédentes générations sorties du musée de la marque (dont une IV V6 4Motion ultra-mélodieuse que votre serviteur a eu le privilège d'essayer).

Toujours dans le groupe VW, le cousin Tchèque Skoda a fait venir une berline Superb et le concept de SUV Vision 7S, alors que Porsche profitait de l'exposition d'une 930 turbo de 1974 et d'une 935 Martini de course de 1977 pour présenter sa Panamera Turbo e-Hybrid tout juste liftée.

Chez MG enfin, on tentait d'attirer vers le roadster "zéro émission" Cyberster avec, entre autres, des modèles B de toute beauté. Honteux ? On vous laisse juge. On peut aussi s'interroger sur la présence de récentes Morgan, d'autant que leurs mécaniques sont dans le coup, et pourtant très rétros dans leur conception.

Cela posé, certains exposants méritent quelques cartons : jaune pour ceux qui proposent à la vente des hypercars agés de moins de dix ans (qui font tout de même rêver malgré tout), et rouge pour les marchands qui profitent de l'évènement pour tenter d'écouler des occasions sans grand intérêt tels qu'un Volvo XC90 de première génération…