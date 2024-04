Ces vieilles voitures qui zappent le contrôle technique

D’après les chiffres de l’OTC (Organisme Technique Central), l’état du parc automobile français est stable avec un taux de contre-visite de 19,45 % en 2023 (contre 19,44 % en 2022). Pourtant, le baromètre diffusé par l’association 40 millions d’automobilistes indique que le parc roulant pourrait en être autrement.

Selon les données collectées par le réseau Autovision, qui dispose de plus de 1 000 centres, les véhicules présentés au contrôle rajeunissent, ce qui est en opposition avec le vieillissement du parc automobile.

En effet, l’âge moyen des véhicules contrôlés dans ces centres était de 16,8 ans en 2019 pour descendre à 13,4 ans l’année dernière. À l’inverse, le parc roulant affichait une moyenne de 11,2 ans en 2013, puis 12,5 ans en 2022.

Un problème de sécurité routière

Pour l’association, l’explication la plus pertinente est le fait que de nombreux véhicules, en particulier ceux âgés de plus de 10 ans, ne sont plus présentés au contrôle technique. Pour le délégué général de l’association, Pierre Chasseray, « les propriétaires de véhicules âgés craignent les coûts engendrés par les réparations nécessaires à la validation du contrôle technique. Alors, plutôt que d’être contraints de s’acquitter d’une somme importante auprès de leur garagiste ou de voir leur véhicule immobilisé faute de réparation, ils préfèrent souvent prendre le risque d’une amende pour défaut de contrôle technique valide. »

L’inflation généralisée et la hausse du coût de l’entretien et des réparations, de l’ordre de 7 % entre 2022 et 2023, explique en partie ce phénomène. De plus, la défaillance critique apparue 2018 impose de se rendre directement, et le jour même, dans un garage suite au passage au centre de contrôle, ce qui est vécu comme une contrainte supplémentaire. Pourtant, ce type de défaillance ne représente "que" 1,05 % des contre-visites.

L’amende pour défaut de contrôle technique est de 135 € (minorée à 90 €), mais, c’est surtout les problèmes de sécurité routière, qui potentiellement peuvent en découler, qui inquiètent.