Ces voitures électriques qui vont être lourdement taxées à Paris

Au début du mois de février, la mairie de Paris a organisé comme prévu son vote sur l’augmentation du prix de stationnement des « SUV » dans la ville, ce qui revient en fait à pénaliser les voitures lourdes (de plus de 1,6 tonne avec un moteur thermique même hybride et de plus de 2 tonnes pour les électriques). Le « oui » l’ayant emporté (avec une faible participation cependant), les propriétaires de voitures lourdes devront donc payer beaucoup plus cher à partir de septembre 2024 : jusqu’à 225€ pour six heures dans les rues des 11 premiers arrondissements de la ville !

Comme le remarquent les spécialistes d’AAA Data, ces tarifs augmentés vont toucher un nombre non négligeable de voitures électriques vendues récemment dans la capitale. La société qui étudie tous les chiffres du marché automobile français a dévoilé son top 10 des voitures électriques de plus de deux tonnes les plus vendus à Paris en 2023. On n’y trouve pas moins de 234 BMW iX1, 152 Volkswagen ID.4, 118 BMW iX3, 113 Skoda Enyaq ou encore 95 BMW i4. Autant de véhicules pour lesquels le prix du stationnement va doubler ou tripler dès la rentrée 2024 lorsqu’ils se stationneront dans les rues de Paris. Pour le iX1 cependant, la version d'entrée de gamme eDrive20 homologuée à 1 940 kg y échappera.

Sauvés par le tarif résident ?

Précisons que ces voitures électriques de plus de deux tonnes vendues à Paris pourront tout de même probablement échapper à ces prix délirants lorsqu’elles seront garées près du lieu de résidence de leur propriétaire, à condition qu’il possède un abonnement résidentiel (45€ à l’année ou même 90€ pour 3 ans, avec 1,5€ par jour de forfait à rajouter ou 9€ par semaine). Mais s’ils s’aventurent en dehors des quatre zones situées autour de leur domicile, il leur faudra payer plein pot.