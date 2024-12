Cet étrange Cybertruck volant déjà en rupture de stock

Dans le monde des produits dérivés, il existe les mugs, les casquettes, les tee-shirts ou encore les porte-clés. Tesla voit les choses différemment : après la Cyberbeer, les verres assortis et le panier pour chat Cybertruck, voici la miniature volante.

Un objet très rapidement victime de son succès au point d'attirer les spéculateurs dans les petites annonces.

Un socle aimanté

L'objet en question fonctionne avec un support alimenté par un câble USB-C. Il reprend les lignes du véhicule à benne branché dans une version minimaliste avec des lignes épurées et des roues absentes pour un look très futuriste. L'éclairage avant et le bandeau arrière rouge sont eux aussi de la partie. Ils s'éclairent sans surprise une fois l'alimentation branchée. Pour installer ce Cybertruck volant, le propriétaire doit le saisir de chaque côté et l'approcher doucement. Dès que l'aimant résiste, il suffit de le lâcher délicatement pour le laisser voler.

En rupture de stock en quelques jours

À son lancement il y a une semaine, cet objet décoratif était affiché à 250 dollars (240 euros au cours actuel) sur le Tesla Store. Tous les exemplaires sont déjà partis. Des personnes tentent déjà d'en profiter pour le revendre contre 700 dollars (670 euros environ). Un phénomène observé par le passé pour les autres objets étranges commercialisés par le constructeur.