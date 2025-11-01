Cette étrange Mercedes célèbre un jeu vidéo

Réaliser une art car implique de l’inscrire dans une thématique bien définie. Dans le cas de cette Mercedes CLA, l’idée repose sur le fait de l’associer au championnat du monde League of Legends 2025. Sans surprise, un look très spécial et des références au jeu vidéo du studio Riot sont de la partie.

La Mercedes Cla League of Legends s’inscrit dans le programme « Class of Creators » qui consiste à repoudrer cinq exemplaires du modèle en création artistique. Ses lignes reprennent les traits du trophée Summoner’s Cup que les gagnants du championnat décrocheront à l’issue de la compétition. Dans la manœuvre, la marque à l’étoile partenaire de l’événement espère honorer les fans d’e-sport et les passionnés de jeu vidéo.

Une identité forte

Difficile de rester indifférent en posant le regard sur la Mercedes CLA League of Legends. L’auto se dote dans l’opération d’une carrosserie façon armure lourde, d’inserts bleus et de finitions dorées. Les noms des équipes victorieuses les années précédentes sont en outre gravés dans les pare-chocs et les bas de caisse.