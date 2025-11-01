Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Cla 3

Cette étrange Mercedes célèbre un jeu vidéo

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

1  

Mercedes prend un malin plaisir à transformer sa CLA en art car. La dernière réalisation en date : une voiture pour rendre hommage au championnat du monde 2025 du jeu vidéo League of Legends.

Cette étrange Mercedes célèbre un jeu vidéo

Réaliser une art car implique de l’inscrire dans une thématique bien définie. Dans le cas de cette Mercedes CLA, l’idée repose sur le fait de l’associer au championnat du monde League of Legends 2025. Sans surprise, un look très spécial et des références au jeu vidéo du studio Riot sont de la partie.

La Mercedes Cla League of Legends s’inscrit dans le programme « Class of Creators » qui consiste à repoudrer cinq exemplaires du modèle en création artistique. Ses lignes reprennent les traits du trophée Summoner’s Cup que les gagnants du championnat décrocheront à l’issue de la compétition. Dans la manœuvre, la marque à l’étoile partenaire de l’événement espère honorer les fans d’e-sport et les passionnés de jeu vidéo.

Cette étrange Mercedes célèbre un jeu vidéo

Une identité forte

Difficile de rester indifférent en posant le regard sur la Mercedes CLA League of Legends. L’auto se dote dans l’opération d’une carrosserie façon armure lourde, d’inserts bleus et de finitions dorées. Les noms des équipes victorieuses les années précédentes sont en outre gravés dans les pare-chocs et les bas de caisse.

Cette étrange Mercedes célèbre un jeu vidéo
Cette étrange Mercedes célèbre un jeu vidéo
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mercedes Cla 3

Mercedes Cla 3

SPONSORISE

Actualité Mercedes

Voir toute l'actu Mercedes

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité