Cette montre à 320 000 euros dispose de son propre V16 Bugatti

La firme spécialiste des sportives capables d'atteindre des sommets du côté de tarifs et des performances Bugatti dévoile un produit dérivé pour le moins spécial voire insolite. Il s'agit d'une montre Tourbillon facturée une petite fortune.

Conformément à l'exercice de la toquante inspirée d'un véhicule de route, la Tourbillon réalisée en partenariat avec Jacob & Co évoque de plusieurs manières la dernière supercar de Bugatti. Le cadran central indique l'heure et les minutes tandis que celui de droite affiche la réserve d'énergie propre aux montres automatiques. Enfin, la partie la plus intéressante concerne le moteur V16 miniature intégré en dessous. Une véritable pièce mécanique fascinante à voir fonctionner.

Une série limitée facturée plus de 300 000 euros

Seulement 150 exemplaires de cette montre développée en 18 mois seront produits. Il faudra un portefeuille bien garni pour en acquérir un puisque le tarif est fixé à 340 000 dollars. Une somme qui représente aujourd'hui la bagatelle de 317 000 euros.

Une montre inspirée d'une supercar exceptionnelle

Pour rappel, la Bugatti Tourbillon dispose d'un châssis en fibre de carbone et d'un ensemble mécanique hybride associant un V16 8,3l atmosphérique à trois moteurs électriques. Une artillerie qui lui permet de revendiquer au total 1800 chevaux pour une vitesse de pointe de 445 km/h. Seules 250 unités seront produites avec un prix de base fixé à 3,8 millions d'euros.