Cette semaine, vous allez rouler dans une voiture sale

Le phénomène est connu depuis longtemps mais il devient de plus en plus courant. Et pour cause, l’institut Copernicus en charge de la surveillance de l’atmosphère le confirme : les passages de nuages chargés en sable provenant du Sahara se multiplient depuis quelques années en France. C’est ce phénomène qui, outre une lumière jaunâtre dans tout le paysage, couvre votre voiture de sable (souvent juste après votre dernier lavage, comme par hasard !).

Trois semaines après le dernier épisode responsable notamment de l’état de propreté de la Maserati MC20 Cielo jaune visible dans l’image ci-dessous, souillée de cette manière après une pluie très salissante, une nouvelle vague d’air chargé en sable se déverse actuellement dans le pays. Il touchera toute la France et en particulier les régions du sud, comme je peux personnellement le rapporter depuis Marseille au vu de l’état de la carrosserie de ma voiture.

Période de pointe aux stations de lavage, attention à la loi

Comme vous pouvez l’imaginer, les stations de lavage risquent d’être prises d’assaut tout au long de la semaine. Ces vents chargés en sable devraient arriver jusqu’à la fin de la journée du 30 avril mais l’épisode restera moins intense que celui d’il y a trois semaines d’après les spécialistes. Et si vous voulez laver votre voiture vous-même, rappelons qu’il est strictement interdit de faire ça au jet d’eau chez soi sous peine d’une amende de 450€ au minimum.