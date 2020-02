Chine et coronavirus : les ventes de voitures s'effondrent, et pas qu'un peu !

Déjà au mois de janvier 2020, le recul avait été qualifié "d'historique", avec - 22 %, la plus forte baisse pour un mois de janvier en Chine.

Mais ce n'est rien comparé aux chiffres de début février. En effet, sur les deux premières semaines du mois, les ventes ont subi un véritable effondrement, jamais vu dans l'histoire automobile du pays. Ainsi, le recul est de - 92 % ! Et la première semaine était encore plus catastrophique puisque c'est une baisse de 96 % qui a été observée. Durant cette première semaine, ce sont 811 voitures qui ont trouvé preneur chaque jour en Chine, quand la moyenne habituelle est de plus de 52 000 au mois de février. D'ailleurs, si on calcule, le recul est encore supérieur à 96 %, mais ce sont les chiffres fournis par l'association des constructeurs automobiles chinois.

Le recul pourrait du coup se monter à - 70 % sur l'ensemble du mois de février, encore faut-il que les ventes se redressent. Et cela équivaudrait à - 40 % sur les deux premiers mois de l'année. Si les ventes se redressent après stabilisation de l'épidémie, le recul global sur l'année devrait se situer entre 5 et 10 %, après une année 2019 déjà en baisse de 8,2 %.

Il est donc clair que les acheteurs sont restés confinés chez eux. Les chinois ont d'autres priorités que de s'acheter une voiture, et un virus terrasse une industrie tout entière. D'ailleurs il terrasse toutes les activités marchandes en Chine, pas seulement l'automobile, bien sûr.

Les ventes au mois de février ont chuté de 92 % ! Du jamais vu. Les constructeurs tentent de lutter en vendant via internet, puisque les clients ne se déplacent plus.

Cui Dongshu, secrétaire général de l'association des constructeurs automobiles chinois a indiqué : "Il n'y avait presque personne chez les concessionnaires automobiles durant la première semaine de février, la plupart des gens restant chez eux".

Ces chiffres mettent en lumière l'ampleur colossale de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine, qui est le plus important marché mondial pour l'automobile. Le ministère chinois du commerce a déclaré hier jeudi 20 février qu'il travaillerait avec d'autres ministères sur des mesures supplémentaires pour tenter d'enrayer la chute des ventes, stabiliser le marché et réduire l'impact de l'épidémie sur la demande des consommateurs.

Vendre en ligne : la solution de secours

Les constructeurs en place, eux, n'ont pas attendu le gouvernement pour sortir les rames. Et tous ou presque utilisent la même stratégie, logique en cette période : faire la promotion des ventes en ligne.

Ainsi, Geely, un des constructeurs chinois les plus connus chez nous, essentiellement pour sa prise de participation dans les marques Volvo et Daimler, a lancé un service pour ses clients. Leur permettre de configurer et d'acheter une voiture totalement en ligne, et se la faire livrer directement à la maison.

Et si les clients veulent essayer la voiture, c'est possible, à partir de chez eux, en coordination avec le représentant local de la marque.

Si les clients ne vont plus à la voiture, c'est la voiture qui viendra à eux, semble signifier cette initiative. Et Geely n'est pas seul. Tesla, BMW, Mercedes ont également lourdement investi dans la promotion en ligne de leurs modèles.

En tous les cas, cette baisse de la production, des ventes, et surtout de l'utilisation des voitures a aussi un effet collatéral très bénéfique pour les Chinois : ils respirent mieux !