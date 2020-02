Chronopost achète plus de 400 utilitaires électriques à Volkswagen

Avec les restrictions de circulation, les casse-tête pour certains professionnels du secteur du service et de la livraison dans les grandes villes. Que faire : conserver son véhicule, ou bien opter pour modèle neuf ? Et en diesel, ou pas ? La solution pourrait être le véhicule utilitaire électrique, même si l'autonomie (et parfois le volume de chargement) n’est pas à la hauteur des versions thermiques.

Pour Volkswagen, la livraison du "dernier kilomètre" dans les grandes villes est une belle opportunité de business. Le spécialiste de la distribution de colis et courrier, Chronopost, vient de signer un contrat pour l'achat de 420 e-Crafter à Volkswagen. "Il s’agit de la plus importante commande de e-Crafter d’un client de flotte à ce jour, et elle représente une nouvelle étape importante vers des solutions de transport durables pour les centres urbains", commente la marque allemande.

Rappelons que l'e-Crafter est tout de même vendu à partir de 70 000 € HT, pour une autonomie d'environ 175 km (plutôt une centaine de kilomètres une fois chargé). Son niveau d'équipement très riche et la borne rapide offerte sont des arguments qui ont dû séduire Chronopost.