Chute du pétrole : le gazole à 1 € le litre, est-ce de nouveau possible ?

À la pompe, les Français ont tendance à repérer facilement les hausses des prix… et plus difficilement les baisses. Si vous êtes un automobiliste de bonne foi, vous avez quand même constaté un beau recul des tarifs dans les stations depuis le début de l'année.

Entre le 10 janvier et le 6 mars, le litre de sans-plomb 95 E10 a perdu 9 centimes, à 1,44 € en moyenne dans l'Hexagone, le litre de gazole a perdu 13 centimes, à 1,36 €. Ce dernier est d'ailleurs au plus bas depuis deux ans. La raison est simple : une chute des cours du pétrole. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la baisse dans les stations a suivi de près celle de l'or noir.

Si le pétrole a reculé, c'est bien sûr à cause du Covid-19. L'épidémie s'est déclenchée en Chine, et les mesures radicales de quarantaine dans plusieurs grandes métropoles chinoises ont vite pesé sur le cours du baril, la Chine étant le deuxième consommateur de pétrole au monde.

Et la dégringolade s'est accélérée suite aux désaccords entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Riyad souhaitait renforcer des accords de limitation de production de pétrole pour relancer les cours, Moscou a refusé. Il n'y a donc pas eu de nouvel accord, ce qui a déclenché une guerre des prix ! L'Arabie Saoudite a ainsi baissé les prix de son pétrole et compte rouvrir les vannes. Le baril de Brent, référence en Europe, est ainsi tombé à 33 $ lundi, alors qu'il avait terminé à 45 $ vendredi… et était à 60 $ en début d'année.

Résultat, les prix dans les stations vont continuer de reculer, dans la foulée de ce plongeon du pétrole. Et là aussi, pas besoin d'attendre : il est facile de le voir d'ailleurs, avec une baisse de jour en jour sur les totems. Depuis le dernier pointage "officiel", le 6 mars, plusieurs centimes ont été gagnés. Mais jusqu'à quel niveau cela peut-il descendre ? Peut-on voir le gazole, qui reste le moins cher et le plus consommé des carburants, se rapprocher de la barre hyper symbolique d'un euro le litre.

La dernière fois que c'est arrivé pour le prix moyen constaté en France, c'est en janvier 2016. À cette époque-là, le pétrole avait aussi subi une dégringolade des cours, dans un contexte d'offre excédentaire à la demande, ce qui avait mené quelque temps plus tard aux accords de réduction de production. En janvier 2016, le baril était tombé à 30 $. On se prend alors à rêver d'un gazole de nouveau à 1 € le litre, car depuis le déclenchement de la nouvelle guerre des prix, le baril de Brent varie autour de 30 à 40 $. Mais il y a eu une évolution entre-temps, bien française celle-là, celle des taxes !

En effet, si face à la contestation des gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé d'annuler les hausses de la fiscalité sur les carburants en 2019 et 2020, le litre de gazole avait été plus taxé en 2017 et 2018, avec le renforcement de la taxe carbone et un alourdissement de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Le 1er janvier 2018, le litre de gazole avait pris 7,6 centimes de taxes ! En 2017, c'était 3,9 centimes.

Si le prix du pétrole retrouve donc un niveau similaire à la dernière fois où le gazole coûtait 1 €, la fiscalité est plus lourde de plus de 11 centimes. De plus, cela réduit l'effet du cours du pétrole sur le prix à la pompe, composé à 60 % de taxe (voir ci-dessous). Il sera donc difficile de revoir du gazole à 1 €, à moins d'un second séisme sur les marchés de l'or noir, qui ferait tomber le baril encore plus bas. En restant à 30/40 $, on peut s'en approcher, avec pourquoi pas 1,10 € ou 1,15 € le gazole.

Bien sûr, tout cela est très aléatoire, les cours gardant un côté imprévisible, avec par exemple une reprise de l'activité économique en Chine. On se dit quand même qu'au cœur d'une info anxiogène, il y a un effet positif.