Circulation du 15 août : en rouge et noir

On s’approche traditionnellement de l’un des moments les plus délicats pour circuler en France par les autoroutes, le fameux pic du 15 août où les vacanciers vont se croiser sur les principales voies de circulation du pays. Surtout que le 15 tombe cette année un jeudi, ce qui va sans doute pousser beaucoup de gens à profiter d’un long week-end.

Sans surprise, donc, l’institut Bizon Futé prévoit des journées de circulation très chargées sur les autoroutes françaises. D’abord dans le sens des départs le mercredi 14 août, avec des bouchons attendus pour sortir de Paris en fin d’après-midi et dans toute la région d’Ile-de-France. Mais surtout dans le sens des retours à partir du vendredi après-midi, avec une situation qui va se compliquer jusqu’au dimanche.

Des samedis et dimanches difficiles

La journée du samedi 17 août devrait déjà être très chargée dans le sens des retours, surtout dans le Nord où du noir est attendu comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous.

Il n’y aura plus de noir pour le dimanche 18 août, mais la situation restera très difficile partout dans le pays. Ce jour-là, tous les axes permettant de rejoindre les grandes villes depuis le sud seront surchargés avec du rouge prévu jusqu’à Paris. Bizon Futé recommande de ne pas rejoindre l’Ile-de-France après 12h et d’éviter au maximum de se trouver sur les A7, A9, A10, A13, A61 et A71 dans l’après-midi et le soir pour rentrer de vacances depuis le bord de la Méditerranée ou de l’Ocean Atlantique.