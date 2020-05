Citroën Ami électrique : une offre pour le personnel soignant

En réponse à

....45 km/h, pas d'accès aux rocades et aux voies rapides....70 km d'autonomie.... déjà que ces héros du quotidien ne comptent pas leurs heures, faudra qu'ils partent encore plus tôt de chez eux pour être à l'hosto à l'heure.... et sans Bourdin et ses exploits automobiles à écouter puisque pas de radio....

Décidément, on les tiens en bien piètre estime chez Citroën.... Comme si il n'était pas possible de leur accorder une remise spéciale exprimée en pourcentage sur l'intégralité de la gamme qui prend racine sur les parkings....