Citroën AMI : les pièces détachées sont hyper chères !

Si vous venez de vous réveiller, vous pourriez penser que votre cerveau est encore embrumé, et vos yeux pas encore en face des trous. Et pourtant, non, vous ne rêvez pas (plus...).

L'idée de ce starter de 7h (vous avez remarqué, on l'a avancé d'une heure...) m'est venue il y a déjà quelques semaines. En recevant un mail qui nous présentait un nouveau site internet, dédié aux pièces détachées pour la Citroën AMI. Son nom : piecesAmi.com

Puis j'ai laissé un peu filer, mais j'ai décidé de ressortir l'info pour vous aujourd'hui. Sauf qu'entre temps, la marque aux chevrons est manifestement passée par là, et de piecesami.com, le site est devenu piecespote.com ! Haha, oui, assez drôle. Le langage est donc moins chatié, mais le "AMI" de la discorde (enfin on imagine...) a disparu.

Reste que le contenu est exactement le même, et les surprises intactes. Mais de quelles surprises parlons-nous ? Eh bien, de celles qui concernent le prix des pièces d'origine de la petite voiture électrique sans permis, coqueluche des ados français, pullulant sur les parkings des lycées.

Pour rappel, son prix neuf est compris entre 7 990 € et 9 190 €. Pas rien, mais abordable par rapport à la (peu nombreuse) concurrence. On peut alors imaginer qu'avec un prix neuf si bas, les pièces seraient elles aussi abordables, qu'elles soient d'usure ou non. En effet, on pourrait penser qu'il n'est nul besoin d'avoir par exemple des pièces de freinage de compétition pour arrêter le bolide lancé à 45 km/h, et que des éléments à prix raisonnables sont montés sur l'engin.

Des pièces d'origine en or massif

Que nenni ! Par exemple, des plaquettes de frein d'origine constructeur sont vendues 127,10 € les deux paires ! Hors de prix, quand on sait que les 4 plaquettes avant pour une Renault Clio 5 1.0 TCe, de marque Bosch ou Valeo, coûtent entre 87 et 93 €...

La paire de disque doit être en or massif, car ils sont facturés, quand c'est de la pièce d'origine, 265,08 € ! C'est plus cher que deux disques avant Brembo pour la même Clio 5 (233 €, mais 114 € pour des Bosch). Voyez dans le tableau suivant d'autres exemples de prix pour d'autres pièces. Oui oui, vous êtes bien réveillés... Citroën ne ferait-il pas son beurre avec des tarifs pareils ?

Pièce Prix pour une pièce d'origine Prix pour une pièce adaptable Plaquettes de frein avant 127,10 € 31,90 € Disques de frein avant 265,08 € 41,90 € Maître-cylindre de freins 224,28 € nc Etrier de frein avant 311,95 € nc Flexible de frein avant 61,45 € 29,90 € Cardan 516;70 € nc Phare avant ou feu arrière 189,50 € nc Rétroviseur 39 € nc Pare-choc avant ou arrière 453,60 € nc

Ces tarifs sont comparables, et parfois même supérieurs, à ce qui se pratique pour des "vraies voitures"... La note en cas de remplacement, ou suite à un accrochage/accident sera aussi surprenante que douloureuse.

Heureusement, pour certaines pièces, une alternative "adaptable" existe, comme souvent pour les voitures avec permis, qui permet de réduire drastiquement la facture ! Et qui laisse à penser que Citroën marge à mort sur des pièces qui sont peu ou prou identiques... Et d'ailleurs, on peut parler de Citroën, mais aussi Opel et Fiat, car les pièces sont également fort logiquement adaptées aussi à l'E-Rocks et à la Topolino, sauf pour ce qui concerne la carrosserie de la Fiat.

Ce n'est pas de la pub le moins du monde, mais si vous voulez aller jeter un oeil sur le site en question, c'est par ici : https://www.piecespote.com/