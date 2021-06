Citroën C3 : une nouvelle série spéciale Saint James

Pour cette nouvelle série spéciale, Citroën s'est associé à Saint James, entreprise française spécialisée dans les vêtements marins. Les deux firmes tricolores avaient déjà collaboré, mais au Japon ! C'est donc une première pour le marché hexagonal. Seulement 350 exemplaires sont disponibles à la commande, dès ce 1er juin (mais les véhicules arriveront dans les concessions à la rentrée).

La C3 Saint James est basée sur la finition Shine. Elle reçoit en série les jantes de 16 pouces diamantées et une silhouette bicolore, avec le toit en noir ou blanc. La dotation comprend aussi le pack de personnalisation Color White. Parmi les éléments propres à la série spéciale, il y a un sticker de toit, aux couleurs bleu, blanc, rouge, signé Saint James. Un autre sticker inédit est apposé sur la custode. Des badges métalliques sous les rétroviseurs signent la série spéciale.

À bord, la citadine reçoit un garnissage des sièges gris, avec un bandeau décoratif chevronné et étiqueté Saint James. La surpiqûre rouge au-dessus de cette bande évoque "les bobines de laine et la rayure signature de la célèbre marinière" de Saint James. On trouve aussi, côté conducteur, une sangle de porte en bleu et rouge avec bouton pression Saint James. Les surtapis sont également spécifiques.

La finition Shine a déjà en série la clim auto, la navigation sur écran 7 pouces, l'aide au stationnement arrière. La série spéciale gagne la caméra de recul et les vitres arrière électriques.

Sous le capot, il y a le moteur essence 1.2 PureTech de 110 ch. Le prix est de 21 600 € en boîte manuelle 6 rapports et 23 000 € avec la boîte automatique EAT 6 rapports.