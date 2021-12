Citroën C4 électrique : un peu plus d'autonomie

Pas de jalousie. Comme les modèles avec lesquels elle partage sa base et sa motorisation, la ë-C4 profite d'améliorations qui font progresser son autonomie. Avec la norme WLTP, en cycle mixte, le gain est cependant moins notable que sur ses cousines : la C4 électrique est désormais annoncée avec 357 km, soit 7 km de plus !

Citroën souligne toutefois que la hausse est plus importante en usage réel. D'après la marque, l'autonomie progresse dans ce cas jusqu'à 30 km selon les conditions d'utilisation. Un gain qui apporte un peu de polyvalence à la voiture, même si la ë-C4 souffre toujours d'une autonomie moyenne en rapport de son positionnement familial. Mais cette variante a tout de même représenté un tiers des ventes de C4 en Europe en octobre.

Parmi les évolutions, il y a l'ajout d’un capteur hygrométrique, associé à une nouvelle calibration de la pompe à chaleur, ce qui permet d’optimiser la gestion du chauffage et de la climatisation et donc d'économiser la batterie. Le système de transmission est pour sa part optimisé grâce à un nouveau rapport de pont et à un changement de rapport du mono-réducteur. Le moteur développe toujours 100 kW, soit 136 ch, et la batterie n'a pas changé, avec 50 kWh.