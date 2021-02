Citroën : la nouvelle berline sera made in China

Notre voiture du jour est une voiture made in China. Pas une auto de nationalité chinoise, mais française : la prochaine berline familiale de Citroën. Dévoilée dans quelques semaines, celle qui pourrait faire revivre l'appellation C6 sera produite dans l'Empire du Milieu… et uniquement là-bas. Comme l'indique Challenges, les exemplaires vendus en Europe seront donc importés d'Asie.

Ce n'est pas une première pour une marque française, puisque chez DS, il en sera de même avec la DS 9, qui finira bien par rejoindre les concessions d'ici fin 2021. Et d'autres grands noms européens ont opté pour une stratégie similaire sur certains modèles, par exemple l'iX3 chez BMW et la S90 chez Volvo.

Le choix d'une production 100 % chinoise pour la prochaine grande Citroën suit une logique industrielle. La marque s'attend à ce que le principal débouché du modèle soit la Chine, pays où les berlines ont encore la cote (c'est par exemple le premier marché de la Classe C), alors qu'en Europe, les SUV ont largement pris le dessus.

Et visiblement, Citroën n'espère aucun miracle pour l'Europe, où il ne prévoit découler que 15 000 à 20 000 exemplaires de l'auto par an ! Inconcevable d'imaginer donc une production en France pour une si faible quantité, en plus de la fabrication chinoise, nécessaire, elle, pour avoir un prix compétitif sur place.

Cette nouvelle berline aura chez nous plutôt un rôle d'image. Le véhicule familial important pour les ventes en Europe restera le C5 Aircross, fabriqué en France.

Image d'illustration