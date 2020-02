Citroën veut rendre accessible la voiture électrique

Citroën ne se déplacera pas au Salon de Genève. Pourtant, il a plusieurs nouveautés à dévoiler dans les prochaines semaines, notamment la version (légèrement) restylée de la C3. Mais l'événement, ce sera le 27 février, date officiellement communiquée sur les réseaux sociaux de la marque. Ce jour-là, Citroën va dévoiler un véhicule qui "rend la mobilité électrique accessible à tous".

Est-ce la nouvelle C4, qui sera déclinée en 100 % électrique ? Non, celle-ci attendra encore quelques mois, pour ensuite prendre son premier bain de foule au Mondial de l'Auto à la rentrée. À la fin de ce mois, sauf surprise, Citroën devrait dévoiler un petit engin électrique inédit. Ce devrait être un véhicule de type quadricycle lourd, que l'on peut conduire dès 16 ans. C'est d'ailleurs sûrement un des premiers aspects de l'accessibilité à tous.

La source d'inspiration sera le concept Ami One, présenté il y a un an. Ce prototype (photo) mesurait 2,50 mètres de longueur et pouvait embarquer deux personnes. Sa vitesse maxi était de 45 km/h, ce qui en faisait un engin urbain. Son autonomie était de 100 km.

Ce nouveau véhicule semble avant tout pensé pour alimenter les flottes d'auto partage, via le service de mobilité de PSA, Free 2 Move. Il viendrait notamment remplacer la C-Zéro, qui s'apprête à disparaître du catalogue. Mais il devrait aussi être commercialisé auprès du grand public, avec l'objectif d'être le moins cher des véhicules électriques neufs.

Citroën pourrait frapper fort en matière de prix pour rendre donc la mobilité électrique accessible à tous. Il le devra d'ailleurs, vu le gabarit et l'autonomie limitée de l'engin. À titre de comparaison, avant le bonus, la Skoda Citigo électrique commence à 21 600 €, en proposant quatre places et une autonomie WLTP de 260 km.

Le Citroën pourrait être proposé en deux variantes, à 45 km/h pour la ville et 80 km/h pour les sorties sur route. Ce serait ainsi comme la Renault Twizy, autre quadricycle mais léger. Le Citroën s'en distinguerait par une carrosserie complètement fermée et un confort moins spartiate.