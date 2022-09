Clément Beaune enterre définitivement les 110 km / h sur autoroute, du moins pour le moment

La mesure était dans les tuyaux, soutenue par la première ministre avant d'être glissée sous le tapis. Et puis l'été est passé, sans que l'on ne sache ce qu'il adviendra des fameux 110 km / h sur autoroute. C'est le ministre des transports qui l'a évoqué à nouveau ce dimanche

Invité de l'émission Questions politiques sur France Inter, Clément Beaune est revenu sur cette question pour l'enterrer, expliquant que "ce n'est pas une mesure que nous envisageons". Un enterrement définitif ? Le ministre a bien précisé que la baisse de 20 km / h sur les autoroutes françaises n'était pas envisagée "aujourd'hui". Ce qui lui évite de s'engager dans un avenir trop lointain.

Pour qu'une mesure soit efficace, elle doit être acceptée

Pour justifier le fait de ne pas légiférer en la matière, "pour le moment", le ministre a évoqué les 80 km / h mis en place par Édouard Philippe au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron. Une mesure prise, selon Beaune, pour augmenter la sécurité, et "peut-être", pour préserver l'environnement, manière délicate de douter de l'efficacité du décrêt.

Le ministre des transports, comme l'ensemble du gouvernement a semble-t-il retenu la leçon, en évoquant, pour ce genre de texte, "le besoin d'embarquer tout le monde. C'est ce que nous appelons dans notre jargon, l'acceptabilité essentielle lorsque nous prenons ce type de mesure". Et visiblement, l'acceptabilité essentielle n'est pas au rendez-vous des 110 km / h, comme elle ne l'a pas été sur les 80 km / h.

Cette prudence affichée par Clément Beaune en matière de répression routière et d'obligation d'économie'énergie, s'inscrit aussi dans une volonté présidentielle, puisqu'au mois de juin, Emmanuel Macron demandait aux Français de faire usage de "sobriété volontaire" pour lutter contre le réchauffement et la flambée des prix.

Le ministre des transports, rappelle à ce titre, histoire de persuader ses concitoyens de baisser d'eux-mêmes leur vitesse sur autoroute, "que 10 km / h de moins, c'est 1 l d'essence consommé en moins". Même si les résultats obtenus au cours d'un grand test que nous avions effectués nous même il y a un peu plus d'un an étaient légèrement différents, le gain reste appréciable. Reste à savoir si les Français vont l'apprécier et lever le pied.