Clients de la MG4 XPower : faites attention aux pneus

Nous venons d’essayer la MG4 XPower, cette fameuse version à hautes performances de la compacte électrique de la marque du Chinois SAIC, star du marché européen (et français). Avec ses 435 chevaux, elle marche très fort en ligne droite et sait aussi offrir un bon niveau d’efficacité mécanique même si elle n’est pas encore capable de se montrer aussi plaisante à piloter que les meilleures compactes thermiques du marché (ou la Tesla Model 3 Performance dans un autre genre). Elle était aidée en cela par les Michelin Pilot Sport 5 de notre modèle d’essai, des pneus au profil ultra-sportif offrant un grip de très haut niveau.

Mais surprise, cette MG4 XPower ne sera pas forcément livrée aux clients avec les Michelin Pilot Sport 5. Comme abordé lors de la présentation officielle de la voiture, les exemplaires livrés pourront également être chaussés de Bridgestone Turanza au profil nettement moins sportif que le Michelin Pilot Sport 5 (même pas des Bridgestone Potenza au positionnement similaire). Les communicants de MG nous ont précisé que l’auto a été homologuée avec plusieurs pneus dont le point commun est d’offrir une note « B » au niveau de la résistance au roulement. Or, on trouve à la fois des pneus à haute performance et des modèles au profil moins sportif sous cette note.

Impossible de savoir ?

Toujours d’après les communicants de MG, il serait impossible de choisir les pneus de sa MG4 XPower et ces différents modèles prévus seraient montés en fonction des approvisionnements et de la disponibilité des produits. Entre une MG4 XPower chaussée de Michelin Pilot Sport 5 et une autre équipée de pneus moins sportifs comme le Bridgestone Turanza, il y aura inévitablement des pertes au niveau de l’efficacité dynamique (et un possible gain au registre de l’autonomie maximale ?).