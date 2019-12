CO2 : Mazda pourrait réduire la production de MX-5 pour l'Europe

En réponse à

La vraie différence, c'est que les atmos de Mazda ne sont pas avantagés par les cycles d'homologation comme le sont les moteurs downsizés et équipés de turbos.

Mais à la fin, les vraies émissions, celles en conduite réelle, sont plus bidon chez les turbos que chez Mazda!

C'est super simple à comprendre...

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça ne vous rappelle rien?

Le carbone des hydrocarbures se transforme en CO2 (ou en C (suie)). Quand on consomme 6l/100 comme ma MX5 on emet à peu près la même quantité de CO2 que le 1.2l puretech donné pour moins que ça par la norme mais qui consomme son 6l aussi dans la vraie vie.

La MX5 passe pour une sale polluante et le 3 pattes pour un modèle de vertu. Mais en condition réelle c'est de l'enfumage! Ils emettent la meme chose!

Por moi, c'est un scandale. Mais que voulez vous, les sbires de Bruxelles n'ont surement pas dépassé les cours de physique de 3eme.