Combien reste-t-il de véhicules de 1944 en France ?

Les questions qui nous passent par la tête concernant le parc automobile ne manquent pas : combien reste-t-il de véhicules à moteur du XIXe siècle, de Citroën Traction, de Peugeot 205 GTI, de Renault Espace 1 ambulance, de Peugeot 106 électrique ou de Citroën C15 camping-car ?

Des interrogations qui peuvent rapidement trouver des réponses grâce aux différents organismes liés aux données de l’automobile, en lien avec le Service des Immatriculations des Véhicules, comme AAA Data ou NGC Data. À l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement des forces alliées en Normandie, ce dernier a mené une étude pour identifier les véhicules mis en circulation en 1944 encore immatriculés en France.

Plus de 2000 véhicules, dont une majorité de Jeep, Dodge et Ford…

Les résultats de cette enquête, réalisée à partir du parc automobile français arrêté au 30 avril 2024, révèlent qu'il en existe toujours 2 151 exactement. Parmi ces témoins roulants de l'Histoire, 21 auraient été immatriculés le 6 juin 1944, jour même de l'assaut.

Parmi les marques recensées, trois constructeurs américains trustent plus de la moitié du marché : Willys, célèbre pour son modèle MB devenu Jeep, Dodge, qui a fourni de nombreux véhicules aux forces alliées durant la Guerre, et Ford, réputé pour ses voitures polyvalentes et accessibles.

Soit 1 374 véhicules qui constituent un patrimoine automobile précieux à préserver, auxquels s’ajoutent des modèles d’autres marques ainsi que les deux roues, dont une bonne partie défilera à partir d’aujourd’hui 6 juin jusqu’au dimanche 9, voire la semaine suivante encore, sur les différents lieux témoins du D-Day, notamment Bretteville-l’Orgueilleuse, Carentan-les-Marais, Colleville-sur-Mer (le long de la célèbre plage d’Omaha Beach), Sainte-Mère-Église, Tour-en-Bessin, Isigny-sur-Mer ou Merville-Franceville-Plage, entre autres.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le programme des commémorations est d’ailleurs détaillé sur le site internet : www.dday-overlord.com/normandie/commemorations/2024/agenda.