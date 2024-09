Comment éliminer la condensation dans les phares et les feux ?

L’humidité provoquée par la condensation dans les phares et les feux d’une voiture peut se révéler problématique. Si le phare reste humide le vitrage va se ternir jusqu’à parfois voir l’apparition de bactéries qui vont se former à l’intérieur de la vitre. Un phénomène désagréable et difficile à résoudre. En outre, un phare ou des feux pleins d’humidité vous feront recaler lors du contrôle technique.

Si l’apparition de buée ou de condensation est un phénomène naturel, elle peut entraîner à terme un manque de visibilité pour le conducteur. En effet, vos optiques ne projetteront pas la même intensité lumineuse ce qui peut s’avérer dangereux si vous conduisez la nuit, en hiver, ou si vous vivez dans une région où les précipitations – neige et/ou pluie – sont particulièrement abondantes. Surtout qu’en période de gel intense, la stagnation d’eau dans vos phares peut provoquer des décollements du joint ou des fissures. En outre, au fil du temps ce phénomène entraîne une dégradation esthétique des optiques. Il convient donc de régler ce problème avant qu’il ne prenne de trop amples proportions et qu’il ne devienne dangereux.

Pourquoi y a-t-il de la buée dans les optiques ?

En règle générale, si vous avez de la buée dans vos optiques c’est que votre véhicule subi une forte exposition à l’humidité. Mais les raisons peuvent également être diverses et variées : la rosée du matin, l’eau de lavage et de pluie qui s’y infiltrent et qui, passant inaperçues, ont tendance à s’accumuler dans le bloc.

Certes, l’humidité s’évapore en cas d’exposition à la chaleur, mais à terme ce phénomène modifie progressivement l’apparence du bloc optique.

Ainsi un phare endommagé ou une optique usée peut être à l’origine de l’humidité. Lorsque le boîtier du phare a été remonté après le changement d’une ampoule ou une réparation, l’étanchéité de ce dernier peut être défaillante suite à une mauvaise manipulation.

De même, une ampoule mal fixée peut provoquer un déplacement de l’humidité dans l’optique vers la surface de cette dernière.

Normalement, tous les phares modernes sont équipés d’un système de ventilation visant à éliminer les risques de condensation et de buée. Ce système permet de compenser la pression et de « sécher » en quelque sorte l’humidité qui a pu pénétrer à l’intérieur de l’optique. Mais, inversement, l’apparition de cette dernière est généralement bien plus fréquente qu’elle ne l’était dans nos anciennes. Que le système de ventilation soit en outre défaillant et au fil du temps le verre s’encrasse et perd en visibilité.

En outre, un phénomène d’usure du verre de l’optique peut également provoquer de microscopiques fissures qui permettent à l’humidité de s’infiltrer, de même qu’un joint sec ou abîmé.

Comment éliminer l’humidité des optiques ?

Que vous disposiez de phares halogènes, LED ou Xénon, la première chose à faire s’ils sont embués est de les allumer et de placer votre véhicule au soleil ou dans un lieu chaud. Normalement, la condensation devrait s’éliminer en quelques minutes. Mais si ces derniers ne sèchent pas c’est tout simplement que l’humidité ne peut pas s’évaporer vers l’extérieur. Dans ce cas il est impératif de vérifier que les rainures du système de ventilation ne soient pas colmatées par de la poussière et des salissures. Si c’est le cas il suffit de les nettoyer à l’aide d’une brosse pour que l’humidité puisse disparaître. Utilisez un jet d’air comprimé si vous constatez que de l’eau a pénétré à l’intérieur.

Vous pouvez également vous servir d’un sèche-cheveux réglé sur chaleur douce pour assécher la condensation. L’idéal étant de diriger le flux d’air chaud depuis le compartiment moteur pour éviter de chauffer les composants plastiques.

Démonter les phares pour les nettoyer une bonne idée ?

Dans de nombreux cas vous allez devoir démonter les optiques pour les nettoyer correctement, surtout si de minuscules traces noires sont apparues à l’intérieur. Il faut savoir que lors du remontage vos phares seront obligatoirement déréglés. Il faudra par conséquent les faire régler après remontage par un garagiste. En outre, si sur certains véhicules il suffit de dévisser les quelques vis qui les soutiennent, sur d’autres il faut démonter le pare-chocs, la calandre, etc. Un travail long et délicat qu’il est préférable de laisser à un professionnel.

À l’inverse, les feux arrière, les clignotants, sont faciles à ôter et à nettoyer. Ainsi, une fois ces derniers démontés, nettoyez toute la zone autour de la lampe à l’aide d’une lingette microfibre jusqu’au séchage complet. Glissez ensuite à l’intérieur un sachet de 1 g de gel de silice qui agira comme un déshydratant. La présence du sachet n’aura aucune influence sur l’éclairage de la lampe et vous évitera de voir la condensation se reformer. Il suffira ensuite de remettre les feux ou les phares en place.

Vous avez une condensation récurrente dans vos phares LED ?

Si malgré un nettoyage méticuleux la condensation revient de façon récurrente, il est fort possible que le problème soit lié à l’étanchéité du bloc optique. Une fissure, même microscopique, sur ce dernier peut permettre l’infiltration de l’eau. Dans ce cas la seule solution est de le remplacer.