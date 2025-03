Comment faire 700 € d'économie en conduisant mieux son hybride ou son électrique

Bien menée une voiture électrique ou hybride permettrait d’abaisser de 28 % sa consommation énergétique, de gagner 720 euros annuels sur l’ensemble des postes de dépenses et de diminuer ses émissions de CO 2 de 864 kg/an. Telle est la promesse du programme Toyota Expérience. Un service de coaching d’une heure et demie adapté à chaque automobiliste en fonction de son véhicule.

Cette initiative unique, lancée par Toyota France avec Actua Formation, est accessible gratuitement pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable y compris les VUL. Pour les autres types de motorisation, l’initiation est une option facturée 240 €. Pour vérifier l’efficacité de la formation et la véracité des promesses, Caradisiac a pris le volant.

De l'analyse à l'expertise

Pour le besoin de cette formation, nous avons choisi un Rav 4 hybride, technologie la plus vendue en France dont le constructeur japonais s’est fait une spécialité. Le cours débute par un rapide brief théorique sur les spécificités du véhicule et son fonctionnement. La coach, assise sur le siège passager, nous explique ensuite le déroulé de l’enseignement et nous demande de suivre les indications GPS. Pied sur le frein, bouton start. C’est parti pour un premier trajet d’analyse de la conduite.

Pendant le parcours l’expert joue le rôle d’observateur sans mot dire. L’ordinateur branché sur le port diagnostic OBD enregistre toutes les données de votre pilotage. Le second passage, sur le même parcours, est coaché. L’expert distille ses conseils de manière judicieuse et précise de façon « à ce que le conducteur puisse retenir et comprendre l’information. » sans être noyé sous une multitude d'injonctions.

Davantage d'économies et de sécurité

La suggestion peut parfois paraître contre intuitive. Outre le fait de porter son regard loin, d’anticiper, d’éviter les freinages et donc redémarrages intempestifs, dans la ligne droite l’experte demande d’accélérer franchement jusqu’à atteindre la vitesse voulue et de soulager ensuite l’accélérateur. « Cela consomme moins d’énergie qu’une faible et longue accélération » explique notre coach en soulignant l'importance de jouer avec l’inertie du véhicule. Pas d’accélération en virage, laisser glisser l’auto au lieu de freiner brusquement, anticiper dans un rond-point pour éventuellement ne pas avoir à marquer le céder le passage… Autant de petites astuces, qui sans changer radicalement sa manière de conduire permettent de sérieuses économies.

Lors de la seconde boucle de 7 km Caradisiac a adopté une conduite beaucoup plus stable. La consommation de carburant a diminué de 3 l/100 km en moyenne, le nombre de freinage a été divisé par 3, quant au temps de parcours il a été amélioré de 2 secondes. De quoi tirer le meilleur de la technologie. Avec en plus une influence positive sur la sécurité routière, puisque le conducteur s’avère plus concentré et adopte des comportements moins risqués.

Un argument commercial et environemental

Depuis 2018, 67 000 conducteurs ont suivi cette formation, dont 15 000 rien qu’en 2024. Fort de cette connaissance Toyota va exporter cette « option formation » à quatre autres pays européens (Espagne, UK et Benelux). Avant d’ouvrir plus largement aux particuliers européens l’accès à cette expérience en 2026. Aujourd’hui 95 % des conducteurs formés sont des professionnels.

Dans le cadre des flottes d’entreprises, cette formation entre dans leur programme RSE et répond aux obligations légales de la loi climat et résilience. Avec en plus la possibilité d'être valorisée sur les contrats d’assurance. Un sérieux argument commercial pour Toyota sur le marché à entreprises, mais aussi auprès des particuliers soucieux d’améliorer leur score environnemental et budgétaire.