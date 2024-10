Comment faire passer un véhicule en voiture de collection ?

Pour faire passer votre automobile lambda en « collection » il est impératif que cette dernière ait plus de 30 ans, ne soit plus fabriquée et que ses caractéristiques techniques n’aient pas été modifiées. À ces conditions vous pouvez vous offrir un retour dans le « bon vieux temps » où la « bagnole » était synonyme de plaisir et de liberté et pas encore de contraintes et de PV.

Unique en France, le statut de « voiture de collection » vous donne le droit à une carte grise portant la mention « collection » qui va vous offrir de nombreux avantages. Avec notamment un passage au contrôle technique tous les 5 ans au lieu de 2, voir une dispense totale de CT si votre voiture est née avant 1960 ou pèse plus de 3,5 tonnes ; un contrat d’assurance spécifique beaucoup moins coûteux ; des plaques d’immatriculation « d’époque » qui ne correspondent pas aux normes UE actuelles, à savoir noire, avec des caractères blancs sur laquelle vous n’aurez pas besoin d’afficher l’identifiant territorial, à savoir un logo de région comportant le numéro du département français, autant de détails qui font que votre voiture conservera ainsi tous ses atouts de l’époque. Mais surtout… le droit de rouler à votre guise dans les Zones à Faibles Émissions à Paris, Nice, Toulouse, Grenoble ou Montpellier !

Quelles démarches pour obtenir une carte grise "véhicule de collection" ?

Avant toute chose il vous faut contacter la Fédération Française des Véhicules d’Époque qui va vous délivrer une "attestation de datation et de caractéristiques" précisant que votre voiture fait bien partie des modèles pouvant obtenir le statut tant convoité de « collection ».

Cette attestation n’est ni obligatoire ni automatique pour des véhicules dont vous possédez déjà une carte grise en règle mais elle facilitera néanmoins vos démarches. Elle vous sera surtout utile pour immatriculer une voiture de collection importée de l’étranger, ou si vous avez retrouvé une vieille PL17 Tigre au fond de la grange de votre grand-père dont vous ne possédez pas la carte grise. Dans ce cas, l’attestation de datation et de caractéristiques va prouver l’appartenance du véhicule et sa conformité aux normes de l’époque pour bénéficier de la mention « collection ».

Vous pouvez obtenir votre attestation en ligne sur www.ffve.org. Différents documents peuvent vous être demandés : carte grise, facture d’achat, photos du véhicule, attestation sur l’honneur que l’automobile n’a jamais subi d’altérations ayant entraîné une transformation de ses caractéristiques techniques, etc. Après avoir créé un compte sur le site il suffit de compléter le formulaire en ligne et de télécharger l’ensemble des documents en votre possession, sans oublier les photos prises sous différents angles ; de payer les 60 € de frais demandés et de soumettre votre demande. Si cette dernière est acceptée vous recevrez votre attestation par mail. Ne soyez pas trop pressé, la procédure dure généralement plusieurs semaines.

Ceci fait, il vous suffira de demander votre carte grise de collection via un concessionnaire de la marque ou auprès d’un professionnel habilité ou directement à l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés).

Quels documents sont indispensables pour votre demande ?

- La carte grise d’origine si elle est en votre possession, éventuellement barrée par l’ancien propriétaire et signée par ce dernier si vous venez d’acquérir le véhicule.

- L’attestation faite par la FFVE et/ou par le constructeur si vous avez importé un véhicule de l’étranger.

- La photocopie de votre permis de conduire.

- L’attestation d’assurance en cours de validité.

- Un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

- Un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois.

Quels sont les inconvénients d’une carte grise de collection ?

Si les contrats d’assurance sont nettement moins onéreux pour un véhicule dit de collection, certaines compagnies imposent des restrictions aux conducteurs. Il peut s’agir d’un âge minimal pour le conduire ou encore d’un kilométrage maximal à ne pas dépasser.