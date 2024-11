Comment recharger une batterie de voiture ?

Il est toujours prudent de savoir comment recharger la batterie de son véhicule. D’autant que si vous êtes partie en vacances sans votre voiture, vous avez toutes les chances de retrouver votre batterie déchargée au retour. En outre, une batterie connaît également un phénomène d’usure qui fait qu’au fil du temps elle ne tiendra plus la charge aussi longtemps.

En fonction du fabricant et de la qualité des composants, une batterie a une durée de fonctionnement différente d’une marque à l’autre. En moyenne, la durée de vie d’une batterie est estimée entre 3 et 5 ans, soit environ 150 000 km. Une variable à ajuster en fonction du nombre de fois dans l’année où vous utilisez votre véhicule, de la température ambiante, du climat plus ou moins rude sous lequel vous vivez, et de l’entretien que vous allez effectuer ou non sur votre véhicule.

Quels sont les différents moyens de charger/recharger une batterie ?

En dehors du garagiste qui intervient dans l’urgence lorsque soudainement vous vous retrouvez « sans batterie » et qui va utiliser un booster pour vous permettre de démarrer, vous avez deux solutions pour charger ou recharger votre batterie : soit recourir à un chargeur de batterie classique ; soit utiliser des pinces crocodiles que vous connecterez à la batterie d’un autre véhicule dont le moteur tournera.

Booster ou chargeur, quelle solution choisir chez vous ?

Un booster de batterie se présente comme un dispositif de démarrage compact indépendant du secteur comportant une batterie interne de haute capacité de stockage qui peut dépasser les 40 000 Mah. Pour l’utiliser il suffit de connecter des pinces « intelligentes » sur la batterie incriminée : la pince rouge sur la borne positive (+), la pince noire sur la borne négative (-). La seule condition pour utiliser un booster est de vérifier que ce dernier a été bien chargé. En fournissant un courant de démarrage qui peut atteindre 2 500 voire 4 000 ampères, il va vous permettre de faire démarrer votre véhicule en un instant, sans avoir besoin d’être raccordé à un réseau d’énergie externe. Compact et léger, le booster est facilement transportable et peut ainsi être emporté partout, offrant une solution de dépannage rapide et pratique, à condition toutefois de ne pas oublier de le maintenir chargé.

Le chargeur lui va recharger la batterie via une source d’énergie externe, alimenté en courant continu. En clair, pour que le chargeur de batterie fonctionne vous devez le brancher à une prise de courant. Le chargeur de batterie va produire un courant continu en 12V de tension. Comme le booster il alimente la batterie via deux pinces qui se fixent selon le même principe : la pince rouge sur la borne positive et la pince noire sur la borne négative. Inconvénient, si vous souhaitez faire démarrer immédiatement votre véhicule, le chargeur de batterie ne le permet pas et vous devrez attendre plusieurs heures que votre batterie ait atteint un minimum de recharge pour qu’elle puisse permettre le démarrage du moteur. En outre, certains chargeurs sont inutilisables sur les nouvelles batteries Lithium-Ion.

Faire démarrer sa voiture à l’aide de pinces crocodiles ?

Une solution pratique en cas de panne est de vous faire aider d’un autre véhicule pour démarrer le vôtre. Là, rien de plus simple, il suffit de relier votre batterie avec un jeu de câbles dotés de pinces crocodiles à la batterie de l’autre voiture moteur tournant. Attention toutefois, cela vous permet de démarrer mais ne recharge pas votre batterie pour autant. Il est donc préférable de laisser tourner votre moteur et de faire quelques kilomètres pour recharger cette dernière avant de couper le contact.

Comment utiliser un chargeur de batterie ?

Avoir un chargeur de batterie chez soi peut s’avérer utile et pas seulement pour votre voiture. Choisissez un chargeur offrant une capacité de charge au minimum égale à celle de votre batterie et une intensité d’environ 1/10ème de la capacité de cette dernière.

Utiliser un chargeur de batterie est très simple puisqu’il suffit de le relier à une prise de courant et de placer les deux pinces sur les bornes + et – de la batterie.

Booster ou chargeur, combien coûtent-ils ?

Vous trouverez des boosters de batterie à partir de 37 € jusqu’à plus de 200 € pour des usages plus professionnels. Le prix des chargeurs varie de 28 à 149 € environ. L’un comme l’autre, plus ils sont petits et légers et plus ils sont chers du fait de la miniaturisation nécessaire de l’électronique.

Que faire pour prolonger la durée de vie de votre batterie ?

Évitez de laisser votre véhicule dans des lieux où elle peut subir des températures supérieures à 30 °C ou inférieures à zéro.

Votre batterie se charge au fil des kilomètres que vous parcourez. Lors de trajets courts le démarrage et la coupure de contact du moteur sollicitent trop la batterie qui n’a pas le temps de régénérer sa charge.

Maintenir l’embrayage enfoncé à chaque démarrage soulage la batterie des principaux efforts lors du démarrage.

Évitez de laisser la radio allumée, de démarrer avec les phares ou les feux allumée. Ces composants consomment beaucoup d’énergie et il est préférable d’attendre le démarrage du moteur avant de les utiliser.

Si vous laissez votre véhicule au garage pour de longues périodes, débranchez les bornes de la batterie pour éviter qu’elle ne se décharge.

Enfin, n’oubliez pas de nettoyer les bornes de votre batterie qui peuvent se recouvrir d’une croûte au fil des années qui risque de dégrader ces dernières.

Enfin si vous avez tout essayé pour recharger votre batterie mais que cette dernière ne veut rien savoir, il est peut-être temps de la changer. Vous pouvez toutefois contrôler la charge à l’aide d’un ampèremètre.