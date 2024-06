Comment recycler ma batterie usagée ?

Une directive européenne datant de 2001 ainsi que l'article R. 543-129-1 du Code de l'Environnement font obligation, aux revendeurs et fabricants de batteries automobiles, de récupérer et de recycler les batteries usagées auprès des centres de tri. Il est également interdit de jeter une batterie, usagée ou non, dans la nature. Considérée comme un déchet dangereux, si vous abandonnez une batterie n’importe où vous risquez en effet une amende de 500 €.

Pourquoi le recyclage d’une batterie est-il obligatoire ?

Une batterie est considérée comme un déchet dangereux du fait de ses composants qui, bien qu’enfermés dans un élément en plastique étanche, peuvent sur le long terme se libérer de leur enveloppe et se déverser dans la nature. Parmi ceux-ci on peut trouver de l’acide sulfurique, du plomb, du calcium, du polythène, du polypropylène, du polymère absorbant, du nickel, du mercure ou encore du cobalt. Autant de substances toxiques qui peuvent empoisonner les sols, mais également l’eau et les organismes vivants.

Comment les batteries sont-elles recyclées ?

La loi fait obligation aux entreprises de recyclage de valoriser a minima 50 % du poids des batteries récupérées. Les batteries usagées sont désossées afin que leurs principaux composants puissent être réutilisés. Il s’agit notamment de la coque en plastique, du plomb et de l’acide sulfurique. Il existe différentes techniques pour séparer les matériaux qui composent une batterie et elle peut, selon les cas, être broyée ou fondue dans un four à pyrolyse. Plusieurs procédés chimiques permettent ensuite de récupérer les différentes matières premières telles que le cuivre, l’aluminium, le cobalt, le nickel ou encore le cadmium, sous forme de lingots ou de poudres.

Parmi tous les matériaux réutilisables, le plomb offre l’avantage, une fois fondu et débarrassé de ses impuretés, d’être entièrement recyclable et réemployable à l’infini.

Aussi étonnant que cela puisse paraître l’acide sulfurique va être récupéré à son tour pour la fabrication de produits cosmétiques, de savons et même de shampoings. Enfin, le plastique est broyé et recyclé sous forme de boîtes, de différents objets ou de bouteilles.

Puis-je recycler n’importe quelles batteries ?

Les batteries lithium sont censées avoir une durée de vie d’environ dix ans, mais à terme vous devrez les recycler comme les autres. Or, les batteries lithium des véhicules électriques posent à ce niveau un problème de poids dans la mesure où le processus de recyclage est actuellement compliqué et se traduit par un procédé lourd et coûteux. L’avantage pour les automobilistes est que le remplacement de celles-ci s’effectue directement auprès des constructeurs. Plus besoin de vous en préoccuper !

Ou déposez une batterie usagée ?

Si vous achetez une batterie dans un centre auto, chez un garagiste ou votre concessionnaire, vous pouvez y déposer en même temps votre ancienne batterie. Les professionnels de l’automobile sont en effet tenus de récupérer cette dernière pour l’envoyer au recyclage.

Si vous avez acquis votre batterie neuve dans une grande surface alimentaire, il est possible que celle-ci ne puisse récupérer votre batterie hors d’usage, bien que certaines d’entre elles acceptent de plus en plus couramment de collecter les batteries usagées. Vous pouvez dans ce cas la déposer dans une déchetterie. Attention toutefois, toutes les déchetteries non plus ne sont pas équipées pour récolter les batteries usagées, de même que les pneus, renseignez-vous avant de vous y rendre.

Pour savoir à coup sûr où déposer dans votre ville ou votre département les batteries usagées, il suffit de vous rendre sur le site officiel qui recense tous les centres de recyclage et les points de collecte.

En outre, une bonne nouvelle pour une fois : recycler une batterie ne vous coûtera rien. Elle sera récupérée gratuitement par les professionnels et les centres de recyclage.