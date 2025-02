Comment remédier à une valve de pneu qui fuit

La valve utilisée sur pratiquement toutes les roues de voiture est née en 1893 aux USA. Brevetée sous le nom de valve Schrader elle se compose d’un tube en métal doté d’un filetage interne et d’un corps en caoutchouc ou en métal. À l’intérieur, une tige située dans la roue contient un noyau et un ressort. C’est cette tige qui assure l’étanchéité de la valve et qui va vous permettre de gonfler la roue à la bonne pression.

Une valve peut paraître un élément anecdotique du véhicule et en règle générale, vous n’avez pas à vous en préoccuper. Néanmoins, cette dernière est soumise à de fortes contraintes, ne serait-ce qu’en assurant l’étanchéité qui va permettre de maintenir la pression du pneu. Qu’elle vienne à avoir une défaillance, l’air va s’échapper doucement jusqu’à entraîner au mieux une perte de pression qui peut se révéler dangereuse à 130 km/h sur l’autoroute et au pire, mettre à terme la roue à plat.

Comment une valve peut-elle subir une défaillance ?

Une valve est comme tout élément mécanique, une pièce d’usure. Une certaine porosité peut se produire sur la valve elle-même ou sur la tige intérieure du fait qu’une partie de la valve est en caoutchouc. Au fil du temps ce dernier a tendance à perdre ses qualités ce qui va provoquer un manque d’étanchéité et par conséquent une perte de pression. Le mieux étant de changer les valves systématiquement lorsque vous changez vos pneus ou lorsque vous faites réparer une jante. Néanmoins, une valve n’a pas de date officielle de péremption et sa durée de vie réelle dépend également de sa qualité de sa fabrication. Les valves en métal durent en moyenne jusqu’à deux ans, tandis que celles en plastique ne tiendront que six mois. En outre, leur durée de vie dépend également de la pression qu’elles ont à subir, des caractéristiques de vos pneus et de vos conditions de conduite.

Un défaut de montage ou un choc reçu sur le côté du pneu peuvent aussi expliquer une défaillance de la valve. Sous un choc par exemple, la valve peut se plier sur un angle de 30°, ce qui risque d’induire une fuite de pression de 0,2 à 0,8 bar sur sept jours.

Comment savoir si ma valve fuit ?

Le moyen le plus simple pour savoir si une fuite de pression provient de la valve est de dévisser le bouchon et de placer un peu d’eau savonneuse sur la tête de la valve ainsi que sur sa base. Si de petites bulles se forment, pas de doute, elle fuit.

Comment changer une valve de pneu ?

Le plus simple est de passer par un garagiste qui va remplacer la valve pour en moyenne une trentaine d’euros. En effet, s’il est parfaitement possible de réparer le noyau interne de la valve qui est souvent à l’origine de la fuite, du fait du faible prix de celle-ci, le plus simple est de la remplacer complètement, ce qui vous fera en outre gagner du temps.

Néanmoins, vous n’avez pas toujours un garagiste sous la main au moment où vous en avez besoin. Or, remplacer totalement une valve n’est pas compliqué mais nécessite un outil spécifique pour enlever la tige. Toutefois vous en trouverez sur internet à partir de 2 €. L’outil idéal se présente sous forme d’un kit comprenant : une clé à valve de voiture, un × extracteur de noyau de valve, plus un outil de valve à 4 voies, le tout pour 5 à 6 €.

Pour procéder au changement d’une valve, il vous faut déjà démonter la roue et la placer sur le sol – ou sur un établi à la bonne hauteur ce qui est plus confortable –, l’extérieur de la jante vers le haut. Dégonflez le pneu complètement en exerçant une pression sur la partie interne de la tête de la valve. Ceci fait vous avez besoin d’un extracteur pour enlever le noyau de la tige de valve et dévisser cette dernière. Appuyez fermement sur la partie inférieure de la valve en faisant tourner votre outil dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui va avoir pour effet de la dévisser puis retirez-la à l’aide d’une pince ou d’un extracteur.

Nettoyez soigneusement la tige et éliminez totalement tout débris qui pourrait s’y trouver. Ces derniers pourraient en effet provoquer un blocage à l’intérieur du pneu. La tige de valve est dotée de deux anneaux placés sur la partie la plus large. Placez le premier de manière qu’il soit visible à l’intérieur du trou du pneu, alors que l’anneau inférieur doit venir en appui contre la partie interne. Posez le nouveau noyau en vous aidant de l’outil de tige de soupape. Vissez la valve neuve manuellement sans trop serrer car vous risqueriez de provoquer une fuite. Ceci fait, regonflez la roue, sans oublier de remettre le bouchon de valve en place.

Des précautions indispensables

Ne retirez jamais l’ancienne tige de valve alors que le pneu n’est pas totalement dégonflé. La pression de l’air pourrait éjecter le noyau violemment dont la projection risquerait de vous blesser. De même, équipez-vous de lunettes et de gants de protection.