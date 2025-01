Quelqu'un a encore des nouvelles des pneus Run Flat ?

Pouvoir rouler avec une roue à plat, cette idée n’est pas nouvelle puisque Michelin a conçu des pneus capables de cette prouesse dès les années 30. Seulement, la promesse fut vraiment tenue dans les années 80 par Bridgestone et connue du grand public en Europe en 1996 lorsque Michelin lance son système PAX. La technologie est alors révolutionnaire puisque ces pneus sont capables de rouler à 80 km/h sur une distance de 200 km, sans aucune pression.

C’est davantage au début des années 2000 que la technologie se développe. Grâce à leurs flancs renforcés, ces pneumatiques peuvent parcourir environ 80 km à 80 km/h au maximum. Pour le client, la perspective de rester bloqué sur la route disparaît. Pour les constructeurs, s’ajoute à cet argument un gain de place et des économies puisque la roue de secours disparaît.

Ainsi, plusieurs marques les adoptent, et BMW en est réellement le moteur. Au début des années 2000, toute la gamme ou presque en dispose. Mini, Alfa Romeo, Jeep, Lexus, Toyota, Volkswagen ou encore Audi les adoptent également.

Seulement, si la crainte de la crevaison n’est plus, certains désagréments apparaissent. Pour les constructeurs, la mise au point des trains roulants est plus délicate à cause du poids supérieur de ces pneus. Il en résulte, chez BMW notamment, des autos plutôt inconfortables.

En plus de devoir accepter une voiture moins confortable, leurs propriétaires supportent également leur surcoût lors de leur remplacement et les délais supplémentaires pour les obtenir. Malgré un succès plutôt mitigé, Bridgestone lance en 2015 le DriveGuard, un pneu de remplacement qui se passe de jantes spécifiques aux pneus à roulage à plat.

Des Run Flat totalement à plat

La promesse de pouvoir rouler après une crevaison était-elle trop belle ? Plus de vingt après son intronisation "de masse", le pneu Run Flat ne semble plus tendance, et pour cause. Aucun des interlocuteurs que nous avons interrogés n’a pu nous donner de chiffres (part de marché, progression, tendance…).

Du côté de BMW, la marque la plus persistante en la matière, ces pneus ne sont plus disponibles qu’en option, et encore. En fin d’année, plusieurs modèles le proposaient, mais seul le BMW X5 pourrait encore en bénéficier en 2025. Cela sent la fin du roulage à plat pour la firme munichoise, puisque « les nouveautés les plus récentes n’offrent plus cette option » nous assure-t-on de la part de la communication de la marque. Du côté de Mini, les Run Flat sont bel et bien à plat également et d'autres marques ont fait le même choix.

En revanche, tous les acteurs s’accordent sur la cause de cette disparition. Pour Dominique Stempfel, président du syndicat du pneu, « c’est le poids qui les a tués ». La chasse au CO2 et le malus les ont condamnés. Pour BMW, « le choix des pneumatiques RSC augmente fortement les émissions de CO2 et de moins en moins de clients optent pour cette option afin d’éviter d’augmenter le malus CO2 ». La chasse au moindre gramme (poids et CO2) et la recherche de la meilleure autonomie pour le développement de l’électrique sont devenues totalement incompatibles avec cette technologie. Les kits de gonflage la remplacent avantageusement.

En remplacement également, les références sont de moins en moins nombreuses. Toutefois, il est parfaitement légal d’installer des pneumatiques conventionnels en lieu et place des Run Flat. En revanche, il peut y avoir des réserves sur le plan technique puisque les suspensions ont été spécialement développées. Le confort et la tenue de route peuvent s’en trouver dégradés.