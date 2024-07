Comment Renault veut arriver à des citadines électriques pas chères

Après sa 5 E-Tech Electric haut de gamme à plus de 34 000€, Renault prépare des modèles électriques moins chers. Outre la fameuse version d’entrée de gamme à moins de 25 000€ de la nouvelle citadine (attendue pour l’année prochaine), la marque au losange travaille actuellement sur la Twingo de quatrième génération qui doit arriver en 2026.

Pour ces autos, il faudra évidemment des batteries les moins chères possibles afin d’abaisser au maximum leur prix de vente tout en préservant leur rentabilité. Voilà pourquoi, comme Stellantis avec ses nouvelles citadines électriques comme la Citroën ë-C3 et la Fiat Grande Panda, Renault se prépare à utiliser des batteries de la technologie LFP (lithium fer phosphate). Réputée moins chère mais plus lourde à capacité équivalente par rapport à des packs fonctionnant avec du lithium NMC classique, cette technologie s’impose de plus en plus dans les voitures électriques d’entrée de gamme.

Produites en Europe

Renault se fournira dès 2026 auprès des Sud-Coréens de LG et des Chinois de CATL pour ces futures batteries qui seront assemblées respectivement en Pologne et en Hongrie. Renault précise qu’il travaille avec LG sur des batteries FLP à enveloppe souple, permettant d’optimiser leur densité énergétique.

A noter que la R5 E-Tech Electric d’entrée de gamme devrait donc débuter sa carrière d’abord avec d’autres batteries que ces accumulateurs LFP, sachant qu’ils n’arriveront qu’un an plus tard. On imagine que ces batteries seront également utilisées par les futurs modèles électriques de Dacia et on apprend par le communiqué officiel de Renault que la marque Alpine utilisera elle aussi des batteries LFP. Pour baisser là aussi le prix de l’A290 cousine de la 5, ou pour d’autres modèles ? Pour l’instant, on l’ignore.