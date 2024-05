Comparatif - Le nouveau Dacia Duster face au Peugeot 2008 (Vidéo)

Si le deuxième opus du Duster demeurait quelque peu désuet et rustique face à ses rivaux de marques généralistes, l'abandon de l'esprit Low Cost de ce troisième opus pour celui, plus valorisant, de véhicule de loisir, ouvre de nouvelles perspectives à la marque.

Désormais, la troisième génération du Duster ne s'adresse plus uniquement aux petits budgets, d'autant que les tarifs ont augmenté d'environ 2 000 € à prestations équivalentes (19 690 € pour le GPL de 100 ch qui est reconduit, en finition de base). Et entre l'adoption d'un équipement dans l'air du temps (notamment des aides à la conduite impératives), de la plate-forme de Clio V et de motorisations micro-hybrides (voire full hybride) moins polluantes, le baroudeur Dacia a pris du galon. Au point de se poser en alternative aux SUV citadins BCBG qui eux, ont grandi avec le temps, comme le Peugeot 2008, pas beaucoup plus cher en entrée de gamme. Reste à savoir si la proposition est crédible…

Haut de gamme contre bas de gamme…

Esthétiquement, fini l’aspect un peu fluet et en rondeur du précédent modèle : le nouveau Duster reprend tous les codes actuels et notamment ceux qui font le succès du 2008, avec des lignes tracées à l'équerre, une face avant cubique dotée d’une forte personnalité, une lunette arrière plongeante, une signature lumineuse expressive, des larges protections en plastiques brut (dont 20 % constitués de matériaux recyclés), des ailes musclées qui font défaut à son rival, ainsi que quelques détails hors du commun tels que ses poignées arrière intégrées dans les montants de portes. Par ailleurs, le Duster se met sur son 31 dans cette version haut de gamme Journey avec notamment des jantes alliage 18", des barres de toit gris satiné et des vitres arrière surteintées.

Le 2008 de base est tout de même moins apprêté, comme nous avons pu le constater il y a quelques semaines (voir photos ci-contre). Contrairement au modèle GT ici à l'essai, la finition Active oublie les jantes alu et les ornements gris satiné en bas des portières, ainsi que le toit contrasté. Rien de dévalorisant toutefois, puisqu'elle dispose néanmoins de rétroviseurs noirs brillant, de poignées de portes couleur caisse et de la signature lumineuse composée de trois griffes dans les pare-chocs, apparue avec le restylage. Par ailleurs, les enjoliveurs imitent l'alliage à s'y méprendre.

Côté gabarit, le Duster affiche une longueur équivalente à celle de son rival puisqu’il mesure seulement 3 cm de plus, soit 4,34 m d’un pare-chocs à l’autre. Il est également 3 cm plus large avec 1,81 m, hors rétroviseurs : un peu problématique dans les places en bataille étroites… Heureusement, les bas de portières bien protégés permettent les allers venus dans l'habitacle sans accrocs. En outre, sa garde au sol plus généreuse d’environ 4 cm facilitera l'évolution dans les chemins.

À bord, le Duster fait des efforts notables en matière de qualité perçue avec des joints de portes double épaisseur en feutrine (comme le 2008), des assemblages sérieux, un design travaillé, des touches de couleurs, une sellerie de bonne facture et un ciel de toit en tissu gris tendance qui remplace avantageusement celui, pelucheux, de l'ancien modèle.

En revanche, le Roumain fait toujours quelques économies avec une moquette désespérément rase et rêche qui fait pâle figure face à celle, épaisse et moelleuse (mais pas évidente à aspirer), du 2008. Dans l'ensemble, ce dernier demeure plus flatteur avec des matériaux souples sur les parties hautes, façon carbone à hauteur des yeux et piano noir sur la console centrale.

D'un autre côté, il se rattrape avec des écrans modernes, lisibles, réactifs au toucher, et une ergonomie globalement plus intuitive qu’à bord du 2008, ce dernier persistant avec des réglages de flux d'air et de température qui s'effectuent uniquement via l'écran central, hélas toujours aussi long à la détente.

Aspects pratiques : un Duster plus pragmatique…

Si le Duster demeure moins raffiné, il oppose un sens de l'accueil exemplaire : ses grandes ouvertures arrière permettent de s'installer sur sa banquette sans baisser la tête, l'espace est supérieur dans les trois dimensions et sa banquette s'avère plus moelleuse. Par ailleurs, il dispose de rangements plus vastes à l’arrière comme à l’avant. Seule déconvenue : il préfère un seul et unique plafonnier à l'arrière, alors que le 2008 offre deux liseuses indépendantes.

Le Dacia avance également un volume de chargement supérieur avec 517 dm³ sous tablette, contre 434 dm³ pour le Peugeot. Et si son seuil de chargement apparaît un peu haut, le double-fond peut être remonté dans le prolongement de celui-ci pour éviter de courber l'échine lors des chargements d'objets lourds.

Budget : un Duster toujours imbattable…

Oui, le Duster a vu ses prix grimper de manière significative. Et le devis de 24 900 € pour cette version 1.2 turbo essence, fût-elle haut de gamme, fera tousser les amateurs de la première heure. Mais le 2008 est, lui aussi, plus ambitieux que jamais. Rappelez-vous : en 2020, la version d'appel s'affichait à seulement 21 950 €, contre… 26 800 € en 2024 ! De fait, les petits budgets se tourneront plutôt vers une concession Dacia, surtout ceux qui ne courent pas après l'équipement, le moteur ici à l'essai débutant à 23 400 € avec la finition Expression.

Equipements : des détails qui n'en sont pas !

Dans cette version haut de gamme Journey, le Duster fait le plein : en plus des deux écrans et de la caméra de recul déjà présents sur la version Expression, il ajoute ici régulation auto de la clim, GPS intégré, chargeur de smartphone par induction, frein de parking électrique, vitres arrière surteintées et accès mains libres. Et non seulement les jantes sont en alliage, mais elles remplissent bien les ailes avec leur format de 18''.

Moins généreux dans sa version d'entrée de gamme Active, le 2008 oublie tous ces équipements puisqu'il faut se contenter de compteurs à aiguilles basiques, d'un frein à main classique (ci-contre) et de jantes acier de 16''. De même, le double-fond qui permet de compartimenter le coffre est réservé aux finitions les plus hautes. Un peu mesquin à ce niveau… Par ailleurs, les projecteurs antibrouillard sont aux abonnés absents.