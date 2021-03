La seconde génération de DS 4 qui arrivera vers la fin d’année ne va pas manquer de concurrents puisque la marque tricolore souhaite séduire à la fois les clients du segment des berlines compactes premium mais également ceux des SUV coupés également premium. La DS 4 va donc devoir batailler avec les Mercedes Classe A, BMW Série 1, Audi A3, mais également avec les Mercedes GLA, Audi Q3 Sportback, Cupra Formentor ou BMW X2. C’est justement le SUV coupé de la firme bavaroise que la DS 4 affronte aujourd’hui pour la première fois.

dailymotion Comparatif vidéo - BMW X2 VS DS 4 Cross : l'Hélice en danger ?

Pour cette nouvelle DS 4, le constructeur français a misé sur le côté spectaculaire et statutaire. Cela se traduit avant tout par un design affirmé qui passe par une face avant très proche des autres modèles de la marque, avec une large calandre travaillée entourée par des feux de jour en forme de L. Mais le côté le plus spectaculaire se situe au niveau de la partie arrière, particulièrement travaillée avec notamment une custode parcourue par des lignes de caisse très marquées qui apportent beaucoup d'originalité. Comme c’était le cas de la première génération, la nouvelle DS 4 hérite également d’une version au look baroudeur nommée « Cross ». Celle-ci se distingue par un look particulier comprenant le logo « Cross » sur le bas des portières avant, les jantes 19 pouces au design spécifique, les barres de toit, les protections de carrosserie ainsi que les skis avant et arrière.

Le BMW X2 est apparu pour sa part en 2018. Il constitue la réponse du constructeur allemande à la demande croissante pour les SUV coupés . Après les X6 et X4, BMW a donc enrichi son catalogue du X2, qui joue le rôle de X1 coupé. Esthétiquement, la filiation entre les deux modèles n’est pas évidente puisque le X2 possède une calandre inversée bien évidemment composée deux haricots, mais ceux-ci sont écrasés sur leur partie inférieure. Les projecteurs sont également différents mais c’est surtout la partie arrière avec sa chute de pavillon prononcé qui fait son originalité. Il dispose en outre d’un aileron de hayon, élément qu’il partage avec la DS 4, qui bénéficie du même artifice.

Le style français s'impose naturellement à l'intérieur

C’est toutefois au niveau des habitables qui résident la plus grosse différence entre les deux modèles. Et ici, le X2 prend une énorme claque. Avant même la confrontation, le SUV de BMW ne se distinguait pas par son originalité car il s'agit de la même planche de bord que celle du X1 et ce constat est encore plus flagrant. Aujourd’hui. Ainsi, à bord de la DS 4, il règne une ambiance mêlant technologie et luxe, tout l’inverse du X2.

Ainsi, la planche de bord de la française, massive, et très horizontale, se distingue par son instrumentation numérique de 7 pouces – trop petite à nos yeux – relayée par un affichage tête haute de 10 pouces et un écran multimédia 10 pouces qui fonctionnera grâce au nouveau système mis au point par le groupe Stellantis (fusion des groupes PSA et Fiat) et qui se généralisera sur les autres modèles des marques. Les changements sont nombreux avec une ergonomie simplifiée et une fluidité grandement améliorée. Cela s’accompagne d’un traitement soigné avec du cuir surpiqué ou recevant le point perle, l’une des marques de fabrique de DS ou de l’aluminium guilloché.

On est très loin de cela à bord du X2. Alors certes, on trouve également l’affichage tête haute ou un écran multimédia tactile très réactif, mais la meilleure illustration de ce décalage est son instrumentation analogique nettement plus datée que celle de la DS 4. À cela s’ajoute un dessin de planche de bord beaucoup moins élégant avec des éléments nettement plus géométriques et pas forcément très bien intégrés. L’ensemble donne moins envie et fait moins qualitatif. Dommage que les ajustages sont bons.

La supériorité française s’illustre également en ce qui concerne l’équipement. Celui de la DS 4 est plus moderne, plus innovant avec par exemple la vision nocturne ou les suspensions commandées par caméra. Des technologies disponibles sur les modèles haut de gamme de l’Hélice.

Un X2 plus accueillant

Le X2 se rattrape légèrement avec des aspects pratiques mieux pensés. Malgré des dimensions proches et notamment la longueur (4,40 m pour la DS4 et 4,36 m pour le X2), c’est le SUV allemand qui s’en sort le mieux. Son coffre est plus grand (470 litres contre 440 litres) et son habitabilité s'avère meilleure avec un espace aux genoux et une largeur habitable supérieurs.

De l'essence, du diesel et de l’hybride rechargeable

Sous le capot, nos deux rivaux proposent des offres proches. En essence, la DS 4 est disponible avec 3 moteurs (Puretech 130, 180 et 225 ch) tout comme le X2 (18i 136 ch, 20i 178 ch et 35i 306 ch). En diesel, moins de choix pour la DS 4 avec seulement le BlueHDi 130 ch contre trois blocs pour le X2 avec les 16d 116 ch, 18d 150 ch et 20d 190 ch. Enfin, les deux modèles sont aussi commercialisés en hybride rechargeable avec des puissances de 220 ch.

Même si les qualités dynamiques de la DS 4 ne sont pas encore connues, ni les tarifs d'ailleurs, une chose est sûre, elle part avec un sérieux avantage en raison de sa présentation flatteuse, son design statutaire ou sa qualité de finition supérieure. Le X2 s’avère plus pratique, mais cela ne suffit pas et c’est une victoire aisée de la DS 4.