Comparatif vidéo - Peugeot 308 VS Volkswagen Golf : combat de chef

Lancée en 2013, la seconde génération de Peugeot 308 s’est tout de suite imposée comme l’une des références de la catégorie des compactes en raison de ses qualités dynamiques mais également de sa présentation intérieure moderne et décalée. Sans surprise, les chiffres de ventes ont été excellents. Ainsi, si on ne prend en compte que 2019, elle demeure toujours le modèle le plus écoulé dans le segment avec 56 000 exemplaires, ce qui la place dans le Top 10 des ventes dans l’Hexagone. Joli pour un modèle âgé de plus de de 6 ans. Si la 308 domine de la tête et des épaules la concurrence en France, la situation est moins flatteuse en Europe puisque c’est la Golf qui surclasse le marché et ce depuis des nombreuses années.

Comme souvent chez Volkswagen, le constructeur n’a pas transformé sa compacte. Une Golf reste et doit rester une Golf afin de ne pas choquer les fans de ce modèle qui sont si nombreux. Les évolutions sont néanmoins visibles avec notamment une face avant plus élancée, plus fine avec des projecteurs qui débordent sur les ailes. Le style de la 308 lui est bien connu avec des projecteurs travaillés, une calandre accueillant en son centre le lion et une poupe ramassée. Il demeure toujours aussi plaisant.

Pour la présentation intérieure, nos deux rivales ont bien affûté leurs armes. On commence par la nouvelle Golf, qui a tout simplement révolutionné son habitacle avec une planche de bord faisant appel massivement au numérique. Elle abandonne ainsi l'instrumentation à aiguilles pour une dalle entièrement paramétrable. La taille de l’écran multimédia varie de 8 à 10 pouces. Il constitue véritablement le centre névralgique de l’allemande car il permet de tout contrôler et paramétrer. Il fonctionne comme un téléphone avec des écrans qui est possible de faire glisser. Particulièrement fluide et rapide, il demande toutefois un temps d’adaptation en raison d’une prise en mains complexe.

Du côté de la 308, c’est du connu mais ce n’est pas une critique. On retrouve donc le i-cockpit, qui se compose toujours d’une instrumentation haute, d’un petit volant et d’un écran multimédia 8 pouces légèrement orienté vers le conducteur. Toujours aussi originale la présentation de la 308 ne fait toutefois pas l’unanimité en raison d’une position de conduite pas optimale pour certains gabarits de conducteurs.

Rien à redire en revanche concernant la qualité de matériaux, de très bon niveau sur les deux véhicules. La Golf est tout de même un cran au-dessus de la 308 dans ce domaine, même si on remarque à différents endroits certaines économies par rapport à la précédente génération comme certains plastiques sur la partie inférieure ou la console.

Aspects pratiques : un manque de coffre pour la Golf mais pour le reste…

Le renouvellement de la Golf ne change que légèrement ses caractéristiques. Ainsi, le volume de coffre reste stable à 380 litres, ce qui demeure inférieur à celui de la 308 qui culmine à 420 litres, mais souffre d’un seuil de chargement plus haut.

La Golf prend sa revanche en faisant légèrement mieux que la 308 sur l’ensemble des autres critères. C’est ainsi le cas de l’espace aux genoux, de largeur intérieure et de la garde au toit. Avantage donc à la Golf.

Pratique Volkswagen Golf TSi 130 ch Life 1st Peugeot 308 Puretech 130 ch GT-Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,8 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la technologie de la Golf fait la différence

La Peugeot 308 Puretech 130 ch GT-Line est affichée au prix de 29 600 € alors que la Volkswagen Golf TSI 130 ch Life 1st est pour sa part facturée 29 160 €. Léger avantage(440 €) par conséquent pour l’allemande, mais les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît. En effet, la française est ici dans sa version haut de gamme alors que l’allemande est pour sa part une entrée de gamme. Forcément, cela a des répercussions sur l’équipement, toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la dotation de la Golf est particulièrement riche même pour un niveau d’accès.

Jugez par vous-même, elle est dotée de jantes aluminium 16 pouces, de la navigation, du parking automatique, de l’aide au maintien de file et du freinage d’urgence, de la recharge de smartphone par induction et des projecteurs à LED automatiques. Elle possède de surcroît en plus de la 308 : la climatisation automatique à trois zones, certains services télématiques comme le We Connect Plus qui utilise une application sur smartphone permettant de sauvegarder ses réglages ou appeler les secours en cas d’accident/panne, le très moderne dispositif Car2X, qui permet à la voiture de communiquer via un wifi spécial à la portée de 800 m avec d’autres véhicules dont ceux de secours ou l’instrumentation 100 % numérique. Quatre équipements indisponibles sur la française qui doit également piocher dans ses options pour avoir le régulateur de vitesse adaptatif. (700 €).

Dans sa finition GT-Line, la 308 se distingue de sa concurrente en proposant de série les jantes 17 pouces (690 € chez l'allemande), le démarrage et accès sans clé (470 €), les vitres arrière surteintées (285 €), l'aide au stationnement (230 €) et la caméra de recul (315 €). Il faut donc ajouter 1 990 € à la Golf pour prétendre à une dotation équivalente soit un total de 31 150 € alors que la 308 revient à 30 300 euros. La compacte du lion est moins chère de 850 € mais elle souffre d’un retard technologique important par rapport à sa concurrente. Victoire donc de la Golf.

Rapport prix/équipements Volkswagen Golf TSi 130 ch Life 1st Peugeot 308 Puretech 130 ch GT-Line Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,3 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : un peu mieux pour la Golf

Avec seulement une différence de 440 € au profit de la Golf lors de la phase d’’achat, nos deux adversaires sont quasiment à égalité. Il en est de même de la garantie, basique dans les deux cas - 2 ans, kilométrage illimité - , ainsi que du type de courroie de transmission. Toutefois, deux critères permettent de les départager. Le premier est la cote attendue ou valeur de revente, qui est sans surprise supérieur pour la Golf. Le second est la fiabilité de la marque et le coût des réparations, aspect dans lequel Peugeot s’avère le meilleur.

Toutefois, au final, c’est le nouvelle Golf qui s’impose ici.