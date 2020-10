Achat d'une auto : les clients peuvent être livrés en concession pendant le confinement

Bonne nouvelle pour ceux qui doivent recevoir un nouveau véhicule dans les jours et semaines à venir : lors de la présentation des modalités du reconfinement, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé que les clients pourront prendre livraison de leur véhicule.

Les clients seront contactés par la concession pour fixer un rendez-vous, avec respect des gestes barrière. Pour rejoindre le point de vente, il faudra bien sûr se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire.

C'est aussi une bonne nouvelle pour les concessionnaires, qui vont pouvoir maintenir un niveau quasi-normal de livraisons à court terme et assurer leur trésorerie, d'autant que les carnets de commandes sont bien remplis depuis le déconfinement, les Français ayant notamment voulu profiter des bonus plus généreux mis en place le 1er juin et qui seront revus à la baisse le 1er janvier 2021. Les usines devraient continuer à tourner pour assurer la production des véhicules commandés.

Pour l'activité vente, ce sera en revanche réduit. Pour au moins 15 jours, les points de vente ne seront pas en accès libre. Donc impossible d'aller visiter les showrooms pour choisir son prochain véhicule. Mais la prise de nouvelles commandes sera possible avec les vendeurs par téléphone ainsi que par Internet. PSA a notamment mis en avant cette possibilité lors du premier confinement.