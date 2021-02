Consommation de carburant en France : le gazole toujours largement en tête

Il y a les volontés en concession avec la vente de véhicules neufs, la communication très orientée autour du véhicule électrifié, et puis il y a la réalité du parc automobile français. Les volumes de carburant écoulés en 2020 n'ont finalement pas dégringolé comme nous aurions pu le penser. Malgré deux confinements, des restrictions de déplacement avec couvre feu et du télétravail en progression, les livraisons de carburants routiers n'ont baissé que de 15 %, à 42,5 millions de mètres cubes.

Une diminution légère, et à peu près similaire entre le sans plomb (- 13,7 %) et le gazole (- 15,4 %). Il est difficile de tirer une leçon de cette année atypique, mais le gazole baisse plus vite que l'essence. Serait-ce le signe que le remplacement des moteurs diesels par des essence ces dernières années, notamment sur les segments A et B des citadines, provoque une légère inversion du parc auto français ?

Même pas ! La part du gazole dans les carburants routiers a progressé entre décembre 2019 et décembre 2020, passant à 77,5 %, avec 0,7 % de progression. Mais cela pourrait s'expliquer par le fait que le transport de marchandises (majoritairement en moteur diesel) a continué de tourner en 2020 alors que les véhicules particuliers ont moins roulé.

Il n'empêche, dans une décennie qui s'annonce mortelle pour le diesel avec les restrictions futures sur les ZFE associées à la vignette Crit'Air, le moteur diesel fait mieux que résister. Ce qui pourrait d'ailleurs poser des problèmes dans les grandes agglomérations d'ici 2025.