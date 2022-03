Contrôle technique dépassé : « le risque est que l’assurance minore, voire refuse son indemnisation »

Comme évoqué un peu plus tôt dans la journée sur Caradisiac, il existe un risque d’engorgement dans les centres de contrôle technique en mai et juin. Un million de véhicules sont en effet attendus dans les ateliers en mai et juin, soit deux fois plus qu'en temps normal, conséquence de l’arrivée à échéance des bilans qui avaient dû être décalés au printemps 2020 à la suite du premier confinement.

Karine Bonnet, Directrice générale de Dekra Automotive, société qui regroupe 6 500 centres de contrôle technique et représente 24% de part de marché, évoque pour Caradisiac la façon dont son réseau s’adapte à cette situation inédite.

Quelles mesures avez-vous pris pour éviter la thrombose dans votre réseau ?

Il est important que l’on puisse partir en vacances avec une voiture « sûre » et en règle vis-à-vis du contrôle technique. Sachant que les mois de juin et juillet sont traditionnellement des mois d’activité importante dans nos centres, nous avons communiqué avec les automobilistes à travers une campagne de mailing, e-mailings et de SMS pour les inciter à prendre rendez-vous dès que possible.

Quels sont les risques à « oublier » son contrôle technique ?

Le premier est une amende de 135 €. Mais au-delà, le risque est qu’en cas d’accident corporel, l’assurance minore son indemnisation, voire la refuse, au motif que l’on circule au volant d’une voiture qui n’est pas en règle. Avec une voiture non contrôlée, on prend donc un risque pour soi et pour les autres usagers en termes de sécurité routière.

En temps normal, les automobilistes sont-ils respectueux des délais ?

Nos statistiques montrent que 44% d’entre eux passent leur contrôle technique dans le mois qui précède l’échéance anniversaire, 4 à 5% dans la semaine de la date fatidique, et 46% dans le mois qui suit…

Quels sont les défaillances les plus couramment constatées sur le parc automobile ?

Les principaux défauts concernent les pneumatiques, les freins et les feux de croisement. Environ 20% des véhicules sont soumis à une contre-visite, et parmi eux 2% souffrent de défaillances critiques.

Les automobilistes répondent-ils bien à vos appels à anticiper leur contrôle ?

Il est encore trop tôt pour le dire, et il reste difficile de se projeter. Mais ça fait appel à la responsabilité de chacun, et je crois en la sagesse des automobilistes.