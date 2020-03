Coronavirus : en Italie, Fiat va désinfecter ses usines

En réponse à

Si un simple Virus parvient à mettre un pays entier en quarantaine...

C'est qu'il n'est pas aussi anodin que certaines pesonnes pouvaient le prétendre il y à quelques semaines...

N'est ce pas Axel ?

Vu les mesures prises par les gouvernements concernés et l'inquiétude palpable des élites...

Je pense qu'ils en savent suffisamment sur ce virus pour ne pas le laisser se développer normalement. (Comme un simple virus de la grippe.)

Les hopitaux italiens sont en surchauffent et ont dû sélectionner des malades...(Ne pouvant accueillir tous les patients dans un état sévère/grave en réanimation.)

On ne connait pas le taux exact de létalité, mais si on prend en compte le nombre de cas connus "121 000" et de morts "4370" en deux mois et demi, il est actuellement de 3.6%...

(Ce qui est logique vu que les gens qui sont en réanimations ne vont pas résister indéfiniment sans un traitement efficace...)

Conclusion ?

Si les usines sont désaffectées...

C'est que le virus à l'air libre est résistant quelques jours...Et non quelques heures.

(Du moins dans un environnement propice à sa propagation.)