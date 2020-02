Coronavirus : Hyundai ferme ses usines pour plusieurs jours

Le coronavirus ne touche pas que les groupes européens implantés en Chine. Après PSA et Renault, qui ont annoncé des fermetures d'usines en Chine, c'est au tour de Hyundai de subir "l'actualité". Le constructeur annonce en effet que ses sept usines en Corée du Sud vont ferme leurs portes pour trois à quatre jours d'ici la fin de semaine.

A l'inverse de PSA et Renault, ce n'est pas à cause d'un problème sanitaire sur place, mais plutôt d'un défaut d'approvisionnement des pièces en provenance de Chine, toujours à cause d'un virus qui bloque des millions de personnes dans l'Empire du milieu.

Hyundai a été contraint de prendre cette décision des suites de la fermeture de l'usine d'un fournisseur qui produit des faisceaux électriques pour les voitures coréennes. Plusieurs cas de coronavirus avaient été détectés dans cette entreprise.

Cela montre en tout cas que les répercussions industrielles du virus vont bien au-delà des frontières chinoises et pèsent notamment sur la Bourse et les échanges économiques, même si tout ceci ne devrait être que temporaire et relativement court. En ce qui concerne les délais de livraison en France, Hyundai ne devrait pas être impacté vu la durée réduite de l'arrêt.