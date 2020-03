Coronavirus : les routiers autorisés exceptionnellement à circuler dimanche

Pour faciliter les réapprovisionnements des grandes surfaces, une autorisation exceptionnelle de circulation ce dimanche sera accordée à tous les poids lourds. En effet suite, à l’annonce d’un confinement lié au Coronavirus, de nombreux Français se sont rués sur certains rayons. La consommation de papier toilette a augmenté de plus de 400 %, celle du riz de plus de 100 %. Les enseignes, Intermarché et Auchan enregistraient une hausse d'enrion 60 % du nombres d’achats tous rayons confondus. Soit trois fois plus qu’en temps normal.

« Il n’y a pas de pénurie objective. Les entrepôts sont pleins et contiennent une trentaine de jours de stocks. De plus, près de 80 % des produits alimentaires sont fabriqués en France, et aucune pénurie de matières premières d’importation n’est à prévoir. Les frontières de nombreux pays sont fermées pour les personnes, pas pour les marchandises », expliquait récemment Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution.

"L'Etat accordera aux entreprises de transport des dérogations temporaires"

Le nerf de la guerre est donc la chaîne d’approvisionnement assurée par les sociétés de transport routier, maritime et ferroviaire. Le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures pour faciliter la logistique pendant la durée de cette crise sanitaire. L'Etat "accordera aux entreprises de transport (des) dérogations temporaires" pour des obligations administratives qui ne pourraient pas être remplies du fait de la crise sanitaire.

Le ministère indique également qu'il s'emploiera à "maintenir l'ouverture des stations-service, aires de repos, toilettes et restaurants routiers en vente à emporter" qui sont des services "indispensables aux conducteurs". Une carte de tous les sites ouverts sera bientôt disponible sur Bison futé.

Enfin, pour répondre à la demande de chauffeurs, l'Etat va encourager la mobilisation des conducteurs en activité partielle, en particulier via l'intérim. D'autre part, les entreprises de contrôle technique pour poids lourds, autobus et autocars maintiendront leur activité, tout comme les garages assurant les réparations, poursuit le communiqué.