Coronavirus : des usines de Renault à l'arrêt

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont insisté sur le fait que l'épidémie de Covid-19 n'en est qu'à ses débuts. Mais ses effets commencent à être visibles et ses conséquences à se faire sentir, y compris dans le milieu automobile. Caradisiac vous propose de retrouver ici les dernières infos liées au coronavirus.

Parmi les domaines concernés, il y a notamment la production. Plusieurs sites vont être à l'arrêt quelques jours en Espagne, le deuxième pays d'Europe le plus touché par le coronavirus.

Parmi les marques concernées, il y a Renault. Ses usines de Valladolid et Palencia, où travaillent près de 6 000 ouvriers, ne produiront pas lundi et mardi. La raison est un défaut d'approvisionnement en pièces détachées. L'usine de Palencia s'occupe de la production de la famille Mégane et du Kadjar. À Valladolid, c'est le Captur qui est assemblé. Cette première interruption étant brève, elle ne se fera pas sentir pour les livraisons.

En revanche, chez Seat, la situation pourrait être plus compliquée. Suite à des problèmes logistiques liés à l'épidémie, l'usine de Martorell, la plus importante du constructeur, va être mise à l'arrêt. Selon un dirigeant syndical, la production pourrait être stoppée pendant six semaines. Le lancement de la nouvelle Leon pourrait subir un retard à l'allumage.

Nissan est également impacté. Deux usines ont été mises à l'arrêt vendredi après-midi, en raison des mesures d'isolement prises dans la ville voisine d'Odena, qui affectent un fournisseur.

