Formule 1 : plusieurs Grand Prix impactés par le coronavirus

suis d accord... une année de merde..

le foot à l arrêt.. la F1.. les grands événements sportifs.. ou culturels.. Pfff

s ils me ferment les bistros là je pète un câble

Je bosse dans une entreprise chimique qui fabrique du désinfectant mains ou autre.. chaque 5 minutes un tél d un établissement pour commander.. on est submergé et certains clients se permettent de gueuler car on a pas répondu rapidement

quelle psychose..

heureusement que j ai ma bagnole pour me vider l esprit