-7,4% en février pour le marché européen…sans Coronavirus!

Sans véritable surprise, les changements de réglementation opérés cette année plombent les chiffres du commerce automobile à l’échelle européenne. Le marché automobile y a ainsi baissé de 7,4% sur les mois de janvier et février, valeur assez catastrophique en temps normal…mais qui s’annonce finalement assez anecdotique par rapport à ce qui se profile pour les mois de mars, avril ou mai (en espérant que…), avec une industrie et des marchés automobiles complètement à l’arrêt pour faire face à la pandémie de Covid-19. Pour mémoire, dans des conditions similaires, le marché automobile chinois a baissé de 80% au mois de février !

Quoi qu’il en soit, selon les chiffres de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) publiés ce matin, ce sont les groupes français qui ont le plus souffert en ce début d’année. Si PSA sauve les meubles avec une baisse de 10,9% « seulement » (Peugeot à -6%, Citroën à -5%, Opel/Vauxhall à -25%, mais DS à +75%) , le groupe Renault voit ses livraisons chuter de 15,3% (Renault à -7%, Dacia à -28%, Lada à -52%, Alpine à -86%) .

Les quatre principaux marchés - Allemagne (-9%), France (-7,8%), Italie (-7,3%) et Espagne (-6,8%) - ont été durement touchés. Selon l’ACEA, il s’agit d’une conséquence des nombreuses immatriculations anticipées fin 2019 avant l'entrée en vigueur de fiscalités plus sévères le 1er janvier 2020, à laquelle s’ajoutent des conditions économiques globales moins favorables et une incertitude générale des consommateurs.