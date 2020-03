Coronavirus : grosse chute des ventes chez Volkswagen

En toute logique, avec l'arrêt d'usines en Chine et le ralentissement du secteur des transports à cause de coronavirus, les ventes de voitures se sont effondrées depuis le début d'année. C'est d'ailleurs très marqué pour le groupe Volkswagen dont les ventes en Chine ont reculé de 74 % en février, à 60 900 immatriculations.

Dans le même temps, Volkswagen Group a vu ses ventes diminuer de 24,6 % dans le monde en début d'année, à 546 300 unités. La direction s'attend toutefois à une stabilisation rapide de la situation.

Dans le détail, c'est surtout Volkswagen (- 32 %), Audi (- 22 %) et Skoda (- 19 %) qui ont souffert le plus. Le géant allemand n'est épargné sur aucun marché, même s'il a limité la casse en Europe sur les deux premiers mois. Le mois de mars devrait être toutefois plus compliqué avec les mesures restrictives prises dans certains pays.

Evidemment, Volkswagen n'est pas le seul impacté : le marché global chinois est en repli d'environ 80 % en début d'année.

Globalement, le mois de mars devrait être le "pic", avec une reprise dès avril. Les dirigeants de Volkswagen ont confirmé que l'activité reprenait petit à petit en Chine et que seules 2 usines sur 33 avaient pris des mesures. "Il y a toujours "une composante critique, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un manque sur les sites européens. Selon les estimations actuelles, le démarrage de la production de tous les nouveaux modèles prévus en Chine n'est pas en danger en 2020", précise Volkswagen.