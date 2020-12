Coronavirus: les vieilles occasions ont la cote

En réponse à

C'est aussi lié à l'effondrement des ventes de voitures neuves... Et si les voitures neuves ne se vendent pas, c'est parce que les essence consomment beaucoup plus que les diesel, que si on achète un diesel on n'est pas sûr de pouvoir les revendre dans quelques années, que les prix des voitures électriques risquent de baisser dans quelques années c'est ce qui explique le succès des voitures hybrides qui reste cheres ... Les gens achèterons des voitures électriques quand l'autonomie et le prix seront identiques à celle de voiture thermique qu'ils possedaient... Avec toutes les mesures prises contre l'automobile, cet effondrement des ventes devait bien arrivé à un moment...