Coup de projecteur sur les petits modèles électriques des constructeurs

Alors que la date du « passage au tout électrique » approche, les constructeurs multiplient leur offre en proposant de plus en plus de modèles 100 % électriques. Comme à l’achat un modèle électrique est cher et que souvent le public est rebuté par le prix d’un tel véhicule, de nombreux constructeurs vont se lancer dans la petite voiture électrique plus abordable, les citadines et SUV citadins vont ainsi se multiplier.

Afin de proposer des voitures électriques moins chères à leurs clients, les constructeurs vont proposer des citadines et, comme ces modèles plaisent, des SUV citadins électriques. De plus, afin de rendre plus attrayantes leurs autos, les constructeurs peuvent compter en France sur le bonus écologique de 4 000 € (les ménages les plus modestes peuvent prétendre à un bonus allant jusqu’à 7 000 €) qui permet, grâce à l’aide de l’État, de baisser le tarif de leurs modèles sans empiéter sur leurs marges.

Un bonus plus contraignant

Face à ce qui pourrait s’apparenter à un effet d’aubaine pour les constructeurs, l’État français a durci les conditions pour que ce bonus se déclenche. Il faut toujours que le tarif du modèle ne dépasse pas (hors options) le tarif de 47 000 €, mais du fait d’un calcul qui prend en compte l’empreinte carbone du véhicule, des matériaux employés, de son transport, ce bonus est presque exclusivement réservé aux véhicules produits en Europe. Ainsi, la Dacia Spring produite en Chine n’y a plus droit.

Les modèles chinois en ligne de mire

Face à la prolifération de modèles chinois électriques, l’Europe a décidé de mettre le holà. Car l’Europe a plus que des soupçons sur des subventions versées par le gouvernement chinois aux constructeurs chinois pour que les prix de leurs voitures électriques soient au plus bas lorsqu’elles arrivent sur le vieux continent. Comme mesure de rétorsion, l’Europe envisage d’augmenter fortement les taxes d’importations sur les voitures chinoises, jusqu’à 38 % (au lieu de 10 % actuellement) ce qui est loin des États-Unis qui ont augmenté les taxes d’importation sur les VE chinois de 25 à 100 %. La Chine n’a pas dit son dernier mot face aux Européens et envisage des mesures identiques sur les produits de luxe et les automobiles à moteur essence (souvent allemandes) qui débarquent en Chine. On verra comment tout cela se traduira au fil du temps.

L’arrivée des constructeurs chinois en Europe est inéluctable

Afin de ne plus être tributaires d’une augmentation des taxes douanières en Europe, les constructeurs chinois vont produire sur place. BYD a ainsi annoncé la création d’une usine en Hongrie, pour Chery qui produit les marques Omoda et Jecoo qui devraient être prochainement distribuées en Belgique, ce sera l’Espagne et peut-être l’Italie. L’Italie intéresse aussi Dongfeng tandis que MG Motor qui a écopé de la plus forte hausse des droits douaniers pense s’installer, sous certaines conditions, en Europe d’ici deux à trois ans.

Association gagnante de Stellantis et Leapmotor ?

Les constructeurs chinois peuvent faire autrement et s’allier à des partenaires sur place. C’est le cas de Leapmotor dont Stellantis est devenu actionnaire à 21 %, cela a permis de créer une entreprise commune « Leapmotor International » gérée par Stellantis (actionnaire de celle-ci à hauteur de 51 %), qui détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine. Ainsi la production de la petite citadine Leapmotor T03 est assurée par l’usine polonaise de Tychy. Les premières T03 européennes seront vendues à partir de septembre prochain.

La demande de voitures électriques moins chères est forte

Car pour que l’automobile électrique progresse sur notre continent, il faudra une offre abordable, capable de séduire des automobilistes qui n’ont pas les moyens de s’offrir une grande berline ou un grand SUV électrique. Dacia avec sa Dacia Spring, l’a compris. Renault en proposant sa nouvelle R5 E-Tech Electric et bientôt son crossover Renault 4 E-Tech Electric, Citroën avec sa Citroën ë-C3 l'ont également compris. Volkswagen qui prévoit sa nouvelle Volkswagen Polo électrique qui se nommera Volkswagen ID.2 veut aussi une voiture à tarif attractif. Et cela même si les petites sportives électriques de chez Abarth, Alpine, Lancia, affichent toujours des tarifs conséquents. Afin de baisser le plus rapidement les tarifs, les constructeurs vont sans aucun doute poursuivre la concrétisation d’accord entre eux pour réduire les coûts de production. Ainsi Ford s’est allié avec Volkswagen pour son nouveau Ford Explorer et d'autres futurs véhicules électriques, et l’on évoque la possibilité du retour de la Fiesta sur la plateforme de la future VW ID.2.

En attendant que les constructeurs chinois viennent en Europe et que les accords entre constructeurs soient signés, nous vous présentons dans ce dossier les voitures électriques d’entrées de gamme des constructeurs. Que celles-ci soient déjà commercialisées ou qu’elles soient plus ou moins proches d’une arrivée sur le marché.